España busca a 30 'astronautas junior' que quieran vivir un día en microgravedad y ser "embajadores del espacio" durante un año

La Agencia Espacial Española busca a un total de 30 jóvenes de entre 16 y 22 años que quieran convertirse en 'astronautas junior', vivir al menos un día en condiciones de microgravedad y convertirse durante un año entero en "embajadores del espacio". La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ciencia, contempla hasta 25 plazas para estudiantes de primer y segundo curso de Bachillerato matriculados en centros docentes del sistema educativo español y otras 5 plazas adicionales para estudiantes españoles matriculados en grados universitarios oficiales relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Según explican los impulsores de esta iniciativa, las personas seleccionadas para esta iniciativa podrán disfrutar de un vuelo parabólico en la base aérea de San Javier, en Murcia, donde se vivirán "breves periodos de ingravidez similares a los que se experimentan en el espacio".

La iniciativa ha sido bautizada como 'Astronauta por un día' y, según ha explicado la ministra Diana Morant durante su presentación, su objetivo es "fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre la juventud, promover el interés por las ciencias y tecnologías del espacio y acercar la experiencia espacial a la sociedad". El proyecto, presentado este lunes junto al astronauta español Pablo Álvarez y al alemán Matthias Maurer, también contempla que las personas elegidas para este programa "asumirán un compromiso de participación activa en labores de divulgación y sensibilización social" y "durante un año serán nombradas embajadores del espacio con el fin de contribuir a la difusión del conocimiento científico y tecnológico y a la promoción de vocaciones STEM entre la población juvenil".

Criterios de selección y plazos

Las inscripciones para participar en este programa pionero estarán abiertas entre el 3 y el 16 de marzo y se podrán presentar a través de la web 'astronautaporundia.aee.gob.es' o de la Sede Electrónica. Los responsables de este proyecto afirman que las solicitudes para participar serán evaluadas a través de distintas fases y se tendrá en cuenta, por ejemplo, el expediente académico del alumno, su motivación por el espacio y su propuesta de actividades a realizar como Embajadores de la Agencia Espacial Española. Los participantes también tendrán que pasar por un reconocimiento médico obligatorio, un test de aptitudes y una entrevista personal antes de ser seleccionados en la primera cantera de 'astronautas junior' de España.

Según se constata en la convocatoria de este programa, en el proceso de selección de los 'astronautas junior' se tendrán en cuenta cuestiones como la "cultura espacial" así como aptitudes como la memoria, la estabilidad emocional, la tolerancia al estrés, la flexibilidad cognitiva y la capacidad de cálculo. En cuanto a cualidades físicas se realizarán pruebas físicas para medir la fuerza, resistencia, agilidad, velocidad y equilibrio. En la fase de entrevistas personales se tendrán en cuenta valores como la autonomía personal, madurez, capacidad de trabajo en equipo, empatía, interés, entusiasmo, compromiso social y sensibilidad.