Juan Enrique Soto, policía y psicólogo criminalista: “Para José Bretón, 'El odio' se convirtió en una oportunidad de oro para seguir haciendo daño a su víctima”

¿Qué lleva a una persona a hacer daño a otras? Es la pregunta que muchos estudiosos de la psique humana se han hecho durante siglos, y es también la que se ha hecho Juan Enrique Soto, psicólogo criminalista e inspector de la Policía Nacional en situación de segunda actividad, para escribir 'El rostro del mal' (Espasa). "No se trata de encontrar un qué, no hay un factor específico. Lo importante es entender que el mal es un proceso al final del cual determinados individuos terminan haciendo daño con intención", resume de entrada el autor.

'El rostro del mal' aborda el problema desde diversas perspectivas, pero, como su autor es experto en el análisis de la conducta criminal -fundó y dirigió durante 10 años el área de Sección de Análisis de Conducta dentro de la Policía Nacional-, se centra sobre todo en la vertiente psicológica de los asesinos. ¿Es la más decisiva? "Diría que sí", responde Soto. "Cada vez sabemos mejor cómo funciona el cerebro con respecto a nuestro comportamiento. Y aunque está claro que los impulsos nos controlan mucho, siempre queda un espacio para que el individuo pueda decidir. Y ese es el espacio que ocupa la psicología, sobre el que se puede trabajar para que el individuo, a pesar de los impulsos, tenga un momento de lucidez para inhibir su comportamiento".

La primera confesión

En su trayectoria policial, Soto ha tenido que enfrentarse a algunos de los casos más siniestros, y también más conocidos, de la historia criminal del país. Trabajó, por ejemplo, en el caso de José Bretón, condenado en 2013 por haber matado a sus dos hijos dos años antes. En 'El rostro del mal', el autor detalla lo sucedido y también se centra en la polémica que se dio el año pasado cuando un libro, titulado 'El odio', incluía por primera vez una confesión de Bretón sobre el asesinato de sus hijos, cuyos cuerpos quemó.

En opinión de Soto, ese libro, cuya publicación finalmente se descartó, solo favorecía los intereses del asesino. "A mí me parece una aberración que se prohíba una publicación, la que sea. Pero, a la vez, me alegro de que la editorial finalmente no lo publicara. ¿Por qué? Porque lo que trascendió del libro dejaba muy claro que, aunque el objetivo del periodista era mostrar la realidad del suceso desde sus múltiples facetas, que eso me parece perfecto, para Bretón se convirtió en una oportunidad de oro para seguir haciendo daño a una de sus víctima", sostiene. Es decir, para insistir en el propósito que ya buscaba cuando ideó el asesinato de sus hijos: vengarse de su entonces esposa, Ruth Ortiz, por querer separarse de él.

Pensar en la víctima

"En cierto modo, el periodista [Luisgé Martín, el autor de 'El odio'] estaba siendo utilizado por Bretón, se había convertido en un medio. Y eso, en mi opinión, trascendía el interés del libro, porque encimlo que estaba diciendo Bretón era falso. Si en algún momento este individuo hubiera volcado lo que llevaba dentro, pues todavía", añade. Porque, en su opinión, la confesión que se incluía en el libro no era sincera. "Lo que decía no se sostenía por ningún sitio, seguía con las mismas falsedades de siempre, con la misma intención dañina, con el mismo deseo de hacer daño desde prisión. Y a mí eso me parecía horroroso, visto desde el punto de vista de la víctima", añade.

Este psicólogo criminalista se declara en general "optimista" con respecto a la rehabilitación de los criminales, pero con matices. "Cuanto más grave es el caso, más difícil resulta. Nadie conoce el futuro, pero tengo pocas dudas al respecto de que un caso tan grave como el de Bretón tenga un buen pronóstico", dice.

Autor de varios libros y profesor universitario, Soto no es ajeno a la curiosidad -cuando no fascinación- que los asesinatos y la crónica negra despiertan en una parte importante de la población. Ahí está el éxito de las series de true crime, o la avidez con la que se consumen determinadas informaciones periodísticas del área de sucesos. Para él, los medios de comunicación "enfatizan determinados elementos que hacen el crimen más atractivo".

Morbo y evolución

"Justo esta semana escribía sobre el morbo. Es muy humano sentirlo, y resulta siempre interesante asomarnos al lado oscuro del ser humano, pero siempre desde la seguridad. Y podríamos decir que incluso es evolutivamente interesante, porque al conocer qué les ocurre a los demás de alguna manera podemos aprender lo que nos puede pasar si hacemos determinada acciones", subraya.

Porque, en su opinión, "el mal forma parte de nosotros, pero el bien también". O, dicho de otro modo, "somos malos por naturaleza, pero también somos buenos, así que vamos a intentar que gane el lado bueno".