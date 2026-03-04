Las denuncias por agresiones a sanitarios se elevan un 26% en un año: "Es solo la punta del iceberg, tenemos un problema"

"Necesitamos que el personal sanitario denuncie las agresiones; poco a poco vamos consiguiendo que se haga, pero las 513 denuncias que se presentaron el año pasado son la punta del iceberg. Se denuncia muy poco y tenemos un grave problema". El jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada e interlocutor policial sanitario, Manuel Yanguas Menéndez, ha dibujado este miércoles un escenario realmente "preocupante" en el ámbito sanitario, con un aumento de las denuncias del 26,3% con respecto al año anterior.

Del total de denuncias, la mayoría fueron atentados a funcionarios públicos (179), seguidos de amenazas (163), lesiones (110), coacciones (16) y malos tratos sin lesión (12), mientras que la agresión más habitual es la de la intimidación (122), seguida de la violencia física (113) y la violencia psíquica (48).

Durante el pasado año se llevaron a cabo más de 11.000 actuaciones policiales, tanto en centros sanitarios como durante atenciones domiciliarias, lo que llevó a la detención de 138 personas como autores de agresiones a profesionales sanitarios, más de un 35% más que en 2024.

El comisario general de Seguridad Ciudadana, Francisco López Gordo, acompañado del Interlocutor Policial Nacional Sanitario, Manuel Yanguas Menéndez, durante la presentación del balance. / EL PERIÓDICO

"Hay dos tipos de sanitarios: al que han agredido y al que van a agredir", precisaba Manuel Yanguas Menéndez en el balance presentado en la sede de la Policía en Canillas (Madrid), donde se informó que las agresiones el año pasado superaron holgadamente la cifra de 17.000 de 2024, aunque quedaron por debajo de 20.000, si bien los datos oficiales se harán públicos la próxima semana.

Del mapa nacional de agresiones para la Policía hay lugares particularmente sensibles a la violencia de los pacientes, con Madrid, Sevilla, Málaga y Cadiz en cabeza. "Tenemos un porcentaje de reinciendencia del 17%", apuntó asimismo el jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, que situó en el "doctor Google" uno de los principales desencadentantes de la agresión.

"Los pacientes llegan a consulta creyendo que saben ya lo que tienen y lo que les tienen que recetar y cuando el médico les dice que no se manifiestan conductas violentas. Hay el concepto de que como el servicio lo pago tengo derecho a lo que quiera", dijo el mando policial.

De los datos analizados se deduce asimismo que junio fue el mes en el que más denuncias se presentaron, y que los lunes y los martes fueron los días de la semana con mayor incidencia de agresiones, concentrándose las mismas en la franja horaria comprendida entre las 11 y las 12 horas.

Por otro lado, los médicos son la profesión sanitaria que más denuncias interpuso, como viene siendo habitual, seguidos de los enfermeros.

Los responsables policiales también quisieron poner el foco en cómo se ha potenciado la actividad formativa a sanitarios (alrededor de 12.000) y a otros profesionales no sanitarios que trabajan en los centros del ámbito, como celadores, administrativos o vigilantes de seguridad, "a los que se impartió formación en técnicas de análisis del comportamiento en prevención ante agresiones en entornos sanitarios" para dotarles de herramientas para que se puedan anticipar.

Igualmente se llevaron a cabo actividades formativas en técnicas y herramientas para la prevención ante agresiones en el ámbito universitario, tanto por parte del Interlocutor Policial Nacional Sanitario como por los Interlocutores Territoriales, impartidas a alumnos de los últimos cursos de los distintos grados sanitarios, así como a personal sanitario y alumnos en prácticas que desarrollan sus actividades profesionales en clínicas universitarias.