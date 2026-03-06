Asesinato en directo

Cuando vas a una presentación de un libro esperas que alguien que sabe mucho hable del autor y que sea el autor el que hable de su obra. Lo que no se imagina uno es lo que vivimos con «Asesinato en Teselas», de Pep Rubio. Tras unas palabras de Lola Peña sobre Pep y cuando él tomaba la palabra, una potente voz diciendo que era el detective Pelayo interrumpió el acto. Tuvo que explicar que era un actor (Javi Soto) por las caras que puso todo el público y, entrando en materia, comentó que se había producido un asesinato y que necesitaba nuestra ayuda. ¡Y eso hicimos! Pep hizo el papel del muerto y tres de los asistentes representaron a un cocinero, un jardinero y un cuñado.

En la foto, entre otros, Rafael Jorro, Carlos Pastor, Chai Bono, Concha Escámez y Antonio Iborra, muchos de ellos personajes perfectamente reconocibles en la novela. / INFORMACIÓN

Lo que es involucrar y hacer participar al público con empatía y simpatía. Eso fue lo que consiguió Soto, aunque los que estaban en las primeras filas como Roberto Martínez, Paco Carreras, Antonio Ibarra, José Miguel Villaescusa, Chai Bono, Rafael Chorro, José María Choclán, Carlos Pastor, Concha Escámez, Bjørn Sandstrøm o Martha Ortiz no podían disimular sus caras de absoluta sorpresa.

Después de unas risas y votar al culpable según la actuación de esos aficionados con vocación de trabajar para Spielberg por lo bien que lo hicieron, nos relajamos todos y pudimos charlar, sin asesinado por medio, con Marta García, Antonio Samper, Yoel Serrano, Vicente Javier Vives, Fernando Llopis, Alicia Guerrero, Julio Turmo, Pepe Gil, Juan Carlos Brotons, Pepe Sanmartín, Malena Cuberes, Carlos Frigola, Javier Galdeano, Silvia Rodríguez o Celia Meseguer.

Carlos Frigola, Lola Peña, Javier Galdeano, Celia Meseguer y Roberto Martínez. / INFORMACIÓN

El libro cuenta un asesinato en clave humorística donde muchos de los personajes son claramente reconocibles en la sociedad alicantina, incluso en algunos de los presentes en el acto. En sus palabras, Rubio, coordinador de proyectos en la UA, explicó dos cosas que, en su opinión, nos unen: ser felices sin molestar mucho y no tomarse las cosas demasiado en serio, y no olvidar al niño interior que todos tenemos dentro. Y remató con la necesidad de intentar «ser la mejor persona posible y ayudar a los demás».

Igualdad, liderazgo y superación

Son trabajadoras, valientes, entusiastas, comprometidas; hay madres, autónomas, empresarias… Todas ellas con algo en común: son mujeres que han tenido un objetivo y que, con esfuerzo, dedicación y compromiso, han luchado por él y han conseguido el éxito. Ellas son las representantes en esta undécima edición de algo que ya es común: las mujeres seguimos conquistando metas, responsabilidades y visibilidad.

Las premiadas del Aula de la Mujer 2026, junto a Lola Peña y el alcalde de Alicante. / Reme Vélez

Para conmemorar el ocho de marzo, el Aula de la Mujer, encabezada por Lola Peña y Begoña Méndez, rinde con estos galardones un homenaje y reconoce el importante trabajo realizado por diversas mujeres que destacan y dejan huella. Además de destacar la trayectoria profesional y personal de cada una de ellas, estos galardones también premian su contribución a la visibilización del papel de la mujer en la sociedad y su labor en la difusión de valores de igualdad, liderazgo y superación, así como su influencia positiva en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

En esta edición, el galardón a la Excelencia Científica ha recaído en Ángela Nieto; el de Liderazgo Empresarial, Ana Martín; Mujer Emprendedora a María Llorca; Embajadora de nuestras tradiciones, al alimón María del Mar Marín y Maribel Valero; Visibilizando a la Mujer: Marta García; Dejando Huella: Ana Carratalá; Abriendo Camino: Sara Cortés; Trayectoria Profesional: Teresa Viejo; y el de Mujer y Compromiso Social: Reme Alarcón. Me alegro infinito por ellas, pero si no lo digo, otro año más, reviento. Que dejemos ya de celebrar este día.

«La barra del gourmet», el nuevo establecimiento del grupo San Román, hace un guiño a la Explanada con una decoración basada en sus tres colores: azul, blanco y rojo. / INFORMACIÓN

Barra tricolor

No solo de sol y playa vive Alicante. Sin duda, la gastronomía es uno de los ganchos turísticos de la ciudad, por lo que las inauguraciones de establecimientos son constantes. Es el caso del grupo San Román, que acaba de abrir su nuevo bar, «La barra del gourmet» en la Explanada de Alicante. Su oferta, platos de alta calidad con productos gourmet, como anuncia su nombre. Las verduras y hortalizas las produce Terramón, empresa también del grupo; los dulces y panes son elaborados a diario en su propio obrador; las carnes y pescados cuentan con la poderosa garantía de ser los mismos que en «La taberna del gourmet».

Noticias relacionadas

Pasaban por allí... ¡y se acercaron a saludar! Manolo Espuch y Vicente Seguí con María José San Román. / INFORMACIÓN

María José San Román, CEO del grupo, y Geni Perramón, responsable de los espacios gourmet de la empresa, explican que en este nuevo establecimiento se puede tomar desde un desayuno con toña casera o huevos benedictine, a un aperitivo con pericana o ensaladilla; un arroz para almorzar, un cóctel a media tarde o una cena con coquinas y mejillones. Lo que se puede definir como que «La barra del gourmet» ofrece un «no-parar-en-todo-el-día» (sí, se puede decir en inglés, que da como más caché, pero va a ser que lo decimos en castellano). Siguiendo la tradición de otras barras históricas como la del Nou Manolín o Jumillano, este establecimiento pretende ser ese lugar familiar, acogedor que se convierta en un punto de encuentro donde localizar amigos y conocidos y, especialmente, alejado de las ofertas de franquicias que tanto abundan en la zona. En el lugar donde se encuentra, en la casa Lamaignaire, con un espacio diseñado por Andrés Silanes y Fernando Valderrama, su decoración no podía más que tener como protagonistas al azul, rojo y blanco de la Explanada a la que se asoma con sus enormes cristaleras. Con esos colores los responsables del grupo San Román tienen clara una cosa: ese estilo atemporal nunca pasará de moda, porque forma parte del ADN alicantino.