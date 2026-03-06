Byung-Chul Han, filósofo: "La sociedad del rendimiento produce depresivos y fracasados"
El pensador surcoreano advierte de que la obsesión contemporánea por la productividad y el éxito está detrás de muchas de las enfermedades psicológicas del siglo XXI.
El filósofo Byung-Chul Han se ha convertido en una de las voces más influyentes para interpretar el malestar de la sociedad contemporánea. Nacido en Corea del Sur en 1959 y profesor durante años en Alemania, su obra analiza cómo el capitalismo digital, la hiperproductividad y la autoexigencia están transformando la forma en que vivimos.
Una de sus frases más citadas resume bien su diagnóstico:
La sociedad del rendimiento produce depresivos y fracasados
La idea aparece en "La sociedad del cansancio", uno de sus ensayos más conocidos. En él sostiene que el poder en el mundo actual ya no se ejerce principalmente mediante la prohibición o la represión, sino a través de la autoexigencia permanente.
Del "debes" al "puedes"
Según Han, la sociedad disciplinaria del pasado —basada en normas, obligaciones y prohibiciones— ha sido sustituida por una sociedad del rendimiento.
En lugar de decirnos "no puedes", el sistema actual nos repite constantemente "puedes lograrlo todo": ser más productivos, más creativos, más exitosos.
Pero esa aparente libertad tiene un efecto paradójico. La presión ya no viene de fuera, sino de uno mismo.
Cada individuo se convierte en su propio explotador, empujándose continuamente a rendir más.
El cansancio como enfermedad de época
El resultado, según el filósofo, es una sociedad marcada por el agotamiento. Trastornos como la depresión, la ansiedad o el burnout se han convertido en síntomas característicos del mundo contemporáneo.
Para Han, estas enfermedades no se explican solo por factores individuales, sino por una cultura que premia la productividad constante y no deja espacio para el descanso, el silencio o la contemplación.
En ese contexto, el fracaso deja de verse como una circunstancia puntual y pasa a interpretarse como una culpa personal.
Un pensamiento incómodo
Las reflexiones de Byung-Chul Han han tenido una enorme difusión porque ponen palabras a una sensación muy extendida: la de vivir en una sociedad que exige cada vez más sin ofrecer necesariamente más bienestar.
Su obra plantea una pregunta incómoda para el mundo actual: si el progreso consiste en producir cada vez más, ¿por qué cada vez nos sentimos más cansados?
