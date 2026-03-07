Albert Camus, filósofo: "El único problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio"

Albert Camus no necesitó largas explicaciones para sacudir a generaciones de lectores. Le bastó una frase con la que inicia uno de sus ensayos más influyentes, "El mito de Sísifo": "El único problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio". Con esas palabras, el pensador francés colocó en el centro de la filosofía una cuestión radical: qué sentido tiene vivir en un mundo que muchas veces parece absurdo.

Camus, nacido en Argelia en 1913 y premio Nobel de Literatura en 1957, desarrolló gran parte de su pensamiento en torno a lo que llamó el absurdo. Para él, el ser humano busca sentido, orden y respuestas, pero el universo permanece silencioso. Ese choque entre nuestras expectativas y la indiferencia del mundo es lo que define la condición humana.

¿Por qué seguir viviendo?

A partir de ahí surge la pregunta que abre su ensayo: si la vida carece de un sentido objetivo, ¿por qué seguir viviendo? Camus no plantea esa cuestión como una invitación a la desesperación, sino como el punto de partida para una reflexión profunda sobre la libertad.

Su respuesta es clara: la solución no es renunciar a la vida, sino rebelarse contra el absurdo. Aceptar que el mundo no tiene un significado predeterminado, pero decidir vivir intensamente a pesar de ello.

Para explicar esta idea, Camus recurre al mito griego de Sísifo, condenado por los dioses a empujar eternamente una roca cuesta arriba para verla caer una y otra vez. El filósofo propone imaginar a Sísifo feliz: consciente de su destino, pero dueño de su actitud ante él.

Así, la frase que abre su ensayo no es un gesto nihilista, sino todo lo contrario. Camus sostiene que el verdadero desafío no es morir, sino vivir sin ilusiones y aun así afirmar la vida.

Décadas después, su pensamiento sigue resonando en una sociedad marcada por la incertidumbre. Frente al caos del mundo, Camus invita a una forma de valentía sencilla y radical: seguir empujando la piedra, sabiendo que la vida, incluso absurda, merece ser vivida.