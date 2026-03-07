Sartre, filósofo: "El hombre está condenado a ser libre"

En el siglo XX, pocos filósofos influyeron tanto en la forma de pensar sobre la libertad y la responsabilidad como Jean-Paul Sartre. Nacido en París en 1905, se convirtió en el principal representante del existencialismo, una corriente filosófica que situó al individuo en el centro de la reflexión.

Entre sus muchas ideas, hay una frase que resume de forma contundente su pensamiento:

El hombre está condenado a ser libre

La afirmación puede parecer paradójica. Normalmente se entiende la libertad como algo positivo, un privilegio o un derecho. Pero Sartre utilizaba la palabra "condenado" de forma deliberada.

La libertad como carga

Para Sartre, los seres humanos no nacen con una naturaleza fija ni con un destino ya escrito. A diferencia de otros seres, no estamos determinados por una esencia previa.

Primero existimos y luego, a través de nuestras decisiones, vamos construyendo lo que somos.

Eso significa que no podemos refugiarnos en excusas como el destino, la tradición o la naturaleza humana. Cada elección que hacemos —por pequeña que parezca— contribuye a definir nuestra vida.

Y ahí aparece la "condena": no podemos dejar de elegir.

Responsables de lo que somos

Según Sartre, incluso cuando una persona intenta evitar tomar decisiones, en realidad ya está eligiendo. No decidir también es una forma de decisión.

Por eso el filósofo insistía en que cada individuo es responsable de sí mismo. No solo de sus actos, sino también del sentido que da a su vida.

Esta idea de responsabilidad radical fue uno de los pilares del existencialismo y marcó profundamente el pensamiento europeo después de la Segunda Guerra Mundial.

Una frase que sigue incomodando

La afirmación de Sartre continúa siendo provocadora porque obliga a mirar la libertad desde otro ángulo.

No como algo ligero o cómodo, sino como una tarea constante.

Ser libre significa tener que decidir, asumir las consecuencias y aceptar que, en última instancia, somos nosotros quienes damos forma a nuestra propia vida.