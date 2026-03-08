Judith Butler, filósofa: "El género es una actuación repetida"

Judith Butler es una de las filósofas vivas más influyentes del pensamiento contemporáneo. Nacida en Estados Unidos en 1956, su trabajo ha marcado profundamente los estudios sobre género, identidad y política.

Una de sus ideas más conocidas puede resumirse en una frase que sintetiza su teoría:

El género es una actuación repetida

Con esta afirmación, Butler cuestiona la idea de que las identidades de género —ser hombre o mujer— sean simplemente una consecuencia directa de la biología.

El género como construcción

En su obra "El género en disputa" (1990), Butler defiende que el género se forma a través de acciones, normas y comportamientos que se repiten continuamente en la sociedad.

Vestirse de cierta manera, adoptar determinados gestos o asumir ciertos roles son prácticas que, con el tiempo, consolidan lo que entendemos como identidad masculina o femenina.

Según la filósofa, estas conductas se repiten tanto que terminan pareciendo naturales.

Normas invisibles

Butler sostiene que la sociedad establece reglas implícitas sobre cómo deben comportarse las personas según su género.

Estas normas no siempre se imponen de forma explícita, pero se refuerzan mediante la educación, la cultura, los medios o las instituciones.

El resultado es que muchas personas sienten presión para adaptarse a expectativas sociales muy concretas.

Pensar la identidad de otra manera

La obra de Judith Butler abrió un intenso debate académico y político porque proponía repensar la identidad como algo menos fijo y más cambiante de lo que tradicionalmente se creía.

Sus ideas han influido tanto en la filosofía como en los movimientos sociales contemporáneos, especialmente en los debates sobre diversidad, igualdad y derechos.

Para Butler, comprender que muchas identidades son construcciones sociales permite también imaginar sociedades más abiertas, donde las personas tengan mayor libertad para definir quiénes son.