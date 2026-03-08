Simone de Beauvoir, filósofa: "No se nace mujer: llega una a serlo"

En 1949, una filósofa francesa publicó un libro que cambiaría para siempre la forma de pensar sobre la condición femenina. Se llamaba Simone de Beauvoir y la obra era "El segundo sexo", uno de los textos fundamentales del feminismo moderno.

En sus páginas aparece una frase que se convertiría en una de las más influyentes del pensamiento del siglo XX:

No se nace mujer: llega una a serlo

La afirmación cuestionaba una idea que durante siglos se había dado por sentada: que las diferencias entre hombres y mujeres eran simplemente naturales o biológicas.

La construcción social del género

Para Beauvoir, ser mujer no era solo una cuestión de biología. Lo que la sociedad entiende por "femenino" —los roles, expectativas y comportamientos asociados a las mujeres— se aprende y se impone culturalmente.

Desde la infancia, las personas reciben mensajes sobre cómo deben comportarse, qué aspiraciones son apropiadas o qué lugar ocupan en la sociedad.

Con esa frase, Beauvoir defendía que la identidad femenina se construye a lo largo de la vida dentro de un contexto social determinado.

Una obra que cambió el feminismo

"El segundo sexo" analizó la historia, la cultura, la religión y la vida cotidiana para explicar cómo las mujeres habían sido situadas durante siglos en una posición subordinada.

Beauvoir describía cómo la sociedad había definido al hombre como la norma y a la mujer como "el otro", una figura secundaria respecto al modelo masculino.

Su análisis influyó profundamente en los movimientos feministas de la segunda mitad del siglo XX y sigue siendo una referencia en debates actuales sobre igualdad y género.

Una idea que sigue vigente

Décadas después de su publicación, la frase de Beauvoir continúa citándose porque plantea una pregunta que sigue abierta: hasta qué punto nuestras identidades están determinadas por la sociedad en la que vivimos.

Su reflexión ayudó a comprender que muchas desigualdades no son inevitables, sino el resultado de normas y estructuras que pueden cambiar.

Y que, precisamente por eso, también pueden transformarse.