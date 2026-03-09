Peter Singer, filósofo: "Si podemos evitar el sufrimiento sin sacrificar algo de importancia comparable, debemos hacerlo"

En el panorama filosófico actual, pocos pensadores han tenido tanto impacto en el debate moral como Peter Singer. Nacido en Australia en 1946, es uno de los filósofos más influyentes de las últimas décadas y uno de los principales representantes del utilitarismo contemporáneo.

Su pensamiento gira alrededor de una idea sencilla pero incómoda, que resume en una frase que se ha hecho célebre en la ética moderna:

Si podemos evitar el sufrimiento sin sacrificar algo de importancia comparable, debemos hacerlo

La afirmación parece intuitiva, casi evidente. Sin embargo, cuando Singer la aplica a la vida real, sus consecuencias resultan mucho más exigentes de lo que solemos imaginar.

Una ética basada en reducir el sufrimiento

Singer parte de un principio claro: el sufrimiento importa, sin importar quién lo experimente. Si tenemos la capacidad de reducirlo, tenemos también una responsabilidad moral.

Por ejemplo, sostiene que en un mundo donde millones de personas viven en pobreza extrema, quienes tienen recursos en países ricos deberían ayudar mucho más de lo que normalmente hacen.

Para explicar su idea utiliza un ejemplo sencillo: si alguien ve a un niño ahogándose en un estanque poco profundo, lo lógico es salvarlo, aunque se arruinen los zapatos o la ropa.

Según Singer, la distancia no cambia la obligación moral. Que una persona necesitada esté en otro continente no elimina nuestra responsabilidad.

Los derechos de los animales

Otra de las contribuciones más conocidas de Singer es su defensa de los animales. En su libro Liberación animal, argumentó que el sufrimiento de los animales debe ser tenido en cuenta moralmente, porque también son capaces de sentir dolor.

Esta idea influyó de forma decisiva en el movimiento contemporáneo por los derechos de los animales y en el debate sobre el consumo de carne, la experimentación científica o las condiciones de la ganadería industrial.

Para Singer, el criterio fundamental no es la especie, sino la capacidad de sufrir.

Una filosofía que incomoda

Las propuestas de Singer han generado debates intensos durante décadas. Sus críticos consideran que algunas de sus conclusiones son demasiado radicales, mientras que sus defensores creen que simplemente lleva la lógica moral hasta sus últimas consecuencias.

En cualquier caso, su pensamiento ha obligado a replantear preguntas fundamentales: cuánta responsabilidad tenemos hacia los demás y hasta dónde llega nuestra obligación de ayudar.

Porque, si la frase de Singer es correcta, la ética no consiste solo en evitar hacer daño, sino también en actuar cuando podemos reducir el sufrimiento del mundo.