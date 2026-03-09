Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo
Víctimas del terrorismo, profesores y alumnos piden llevar la memoria a las aulas: "La violencia nunca es la solución"
Marlaska reivindica el proyecto educativo 'Memoria y Prevención del Terrorismo' en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo
EP
Víctimas del terrorismo, profesores y alumnos han protagonizado este lunes el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo con un mensaje común en el que han reivindicado el proyecto educativo que lleva la memoria a los centros educativos y que sirve para recordar que "la violencia nunca es la solución".
"Las víctimas del terrorismo sois un actor activo y fundamental en la generación de una sociedad española cada vez más resiliente frente al terrorismo y el extremismo violento", ha señalado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el acto por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y el XXII Aniversario del atentado del 11-M en Madrid.
El acto celebrado en la Fundación Giner de los Ríos ha servido para dar voz a diferentes víctimas del 11-M y de atentados de ETA, que han recordado el impacto que produce sus charlas en los centros educativos en el marco del programa 'Memoria y Prevención del Terrorismo', puesto en marcha en 2018 para concienciar a los jóvenes estudiantes sobre las terribles consecuencias del terrorismo y la violencia.
"Me doy cuenta de que todavía hay esperanza" o "luchar contra la radicalización empieza en las casas" han sido alguno de los mensajes compartidos por víctimas, profesores y alumnos, a los que se ha sumado el ministro del Interior para subrayar que la violencia "nunca, jamás, es la solución".
En este sentido, Marlaska ha ensalzado la "entereza y dignidad" de las víctimas del terrorismo, así como su legado para una sociedad democrática. "Nos exige una lucha que debe ser colectiva en defensa de la democracia y nos reclama la determinación de avanzar siempre en la convivencia pacífica", ha sostenido.
Compartir experiencias personales
El ministro del Interior se ha remitido al proyecto educativo "pionero" que lleva por título 'Memoria y Prevención del Terrorismo', lo que ha ensalzado como un "valioso instrumento de prevención frente a la radicalización violenta y para neutralizar la narrativa terrorista".
En este sentido, Marlaska ha agradecido a las víctimas del terrorismo su "sacrificio al compartir con los más jóvenes sus dolorosísimas experiencias personales". "Para el Gobierno español, las políticas de memoria son un instrumento muy valioso no solo por las razones de justicia que amparan la memoria y dignidad de las víctimas, sino también como recordatorio de la tragedia como mecanismo para evitar que vuelva a repetirse", ha dicho.
El ministro ha aplaudido los testimonios de las víctimas que han participado en el la conmemoración del Día Europeo, así como la labor que desempeñan asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo.
"La sociedad española ha interiorizado ya de manera fehaciente que quien pierde la memoria pierde su futuro y, por eso, ya no desatiende el deber ético, político y moral de proporcionaros verdad, justicia, reparación y derecho a la no repetición", ha concluido.
