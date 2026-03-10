Las agresiones a médicos baten récords en 2025 con 879 ataques: "Me puse en posición fetal para protegerme, pero siguió dándome patadas"

La Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado los datos de agresiones recogidos por los colegios de médicos en 2025. Cifras que no hacen otra cosa que empeorar. El pasado fue el año con más ataques registrados desde los colegios, con un total de 879. Donde más se producen es en Atención Primaria y, como viene siendo habitual desde hace años, las víctimas tienen rostro femenino. El testimonio, sobrecogedor, lo aportó la médico de Urgencias Helena Sánchez, a quien hace apenas tres meses un paciente apaleó de forma brutal en el hospital comarcal de Puertollano (Ciudad Real). Todavía lidia con las secuelas psicológicas, las más invisibles y las de mayor peso tras una agresión, admitió.

El secretario general de la OMC, José María Rodríguez Vicente, ha sido el encargado de presentar los datos en rueda de prensa, tras la que se ha celebrado una jornada especial en la que han participado representantes políticos, de otras profesiones sanitarias, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y entidades aseguradoras. La cifra total de agresiones desde que se registran por los colegios de médicos, hace 16 años, se sitúa en casi 9.000, explicó. El índice de lesiones físicas roza este año 2025 el 20% (19%), lo que supone un aumento respecto al año anterior del 73%.

Rostro femenino

Entre los datos destacados del informe, aportados por los 52 colegios provinciales y relativos a 324.887 52 colegiados Rodríguez Vicente, citó que las médicas sufren el 63,7% de las agresiones, mientras solo representan el 54,8% de la colegiación, dato que reafirma la tendencia al alza de una brecha que persiste Respecto a las especialidades, los profesionales de Atención Primaria padecen el 58,6% de estas acciones violentas.

Importante también que el riesgo de agresión está directamente ligado a la exposición clínica activa. La incidencia desciende drásticamente a partir de los 56 años y es residual a partir de los 66. Los profesionales jóvenes y de mediana edad son los que sostienen el mayor porcentaje de actividad clínica, por lo que soportan la máxima carga de riesgo. O que 8 de cada 10 casos se producen en la consulta habitual y que el paciente programado supone el 48,0% de los agresores. Estos son adultos en edad activa, desmontando el mito del deterioro cognitivo y, además, casi la mitad, tienen entre 40 y 60 años.

Sin denuncia formal

Hay un dato del trabajo que sobresale: solamente el 48,8% de las agresiones comunicadas llegan a denunciarse formalmente a la policía nacional, guardia civil, policías autonómicas y locales, jugados y fiscalías. Otro extremo que ya no es novedoso, la violencia también se ha trasladado a las consultas privadas.

El informe 2025 arroja otros porcentajes como que el 13,5% de los casos de profesionales agredidos que derivan en una baja laboral y también registra otro dato récord: las solicitudes de protección jurídica que ofrece la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial a los médicos agredidos a través de A.M.A. Seguros. En 2025 se superó la barrera del centenar de profesionales (106) que han solicitado esta protección jurídica, lo que pone de manifiesto el mayor conocimiento por parte de los profesionales de los servicios y prestaciones de la corporación a sus colegiados.

Un relato sobrecogedor

En la rueda de prensa Tomás Cobo, presidente de la OMC, agradeció la presencia de la doctora Helena Sánchez, agredida el 8 de diciembre de 2025 en el hospital comarcal de Puertollano. La urgencióloga ofreció un relato estremecedor de cómo sucedieron los hechos. Recordó la atención a un paciente con síndrome de abstinencia al que mantuvieron en el centro en observación hasta poder derivarlo a psiquiatría del hospital de Ciudad Real. Ella misma le observó y lo estuvo controlando a lo largo de la jornada. Parecía estable, recordó. "No se le veía alterado ni nada. Parecía un día más o menos normal".

Han pasado tres meses, y sigo en constante hipervigilancia. Ante cualquier movimiento, pienso que están siguiéndome Doctora Helena Sánchez

Ya por la tarde, a última hora, la doctora Sánchez vio como el paciente se desestabilizaba. "Hacía cosas como no normales, hablando con las paredes". La doctora fue al baño. Llamó a seguridad y pidió que lo vigilaran. Al salir del baño, se lo encontró y comenzó una pesadilla que todavía revive y relató con valentía y emoción: "Me lo encontré de frente y me pegó un puñetazo... Se abalanzó contra mí. Intenté quitármelo de encima como pude, me coloqué en posición fetal para protegerme, pero continuó con las patadas. Me arrastró por un pasillo y me metió en un cuartillo... ". Fue el familiar de un paciente que la oyó gritar quien logró evitar que aquel brutal ataque continuara.

El paciente, relató la médico, huyó por una puerta del hospital que no debía estar abierta. Ella solo recuerda estar en una camilla, atendida por sus compañeros. "Las secuelas psicológicas son las invisibles, las físicas se curan con el tiempo. Lo psicológico es lo más difícil. Yo pensaba que podía con todo. Pero no somos dioses, somos personas. Han pasado tres meses, y sigo en constante hipervigilancia. Ante cualquier movimiento, pienso que están siguiéndome. Hace tiempo que no sé lo que es dormir", admitió la doctora Sánchez que, pese a todo, nunca pensó en abandonar la profesión y que criticó la falta de apoyo por parte de las gerencias sanitarias ante sucesos como este.