Anaximandro de Mileto, filósofo: "De donde las cosas nacen, allí vuelven según la necesidad"

Anaximandro de Mileto (siglo VI a. C.) fue uno de los primeros filósofos de la historia que intentó explicar el origen del mundo sin recurrir a los dioses ni a los mitos. Discípulo de Tales de Mileto y maestro de Anaxímenes, pertenece a la llamada escuela jónica, considerada el nacimiento del pensamiento científico en Occidente.

A diferencia de su maestro Tales —que creía que el principio de todo era el agua—, Anaximandro propuso una idea mucho más abstracta. Sostenía que el origen del universo era algo que llamó “ápeiron”, un término griego que puede traducirse como lo indefinido, lo ilimitado o lo infinito.

Según el filósofo, el mundo no nace de un elemento concreto como el agua o el aire, sino de una realidad primordial sin forma ni límites, de la que surgen todas las cosas y a la que finalmente regresan.

De ahí su célebre reflexión:

De donde las cosas nacen, allí vuelven según la necesidad

Con esta frase intentaba expresar que la naturaleza funciona como un ciclo en el que todo lo que aparece termina desapareciendo para volver al origen.

Para Anaximandro, el universo se rige por una especie de equilibrio. Los elementos —calor, frío, humedad o sequedad— se alternan y se compensan entre sí, como si existiera una justicia natural que mantiene el orden del mundo.

Sus ideas fueron revolucionarias para su época. Además de su pensamiento filosófico, se le atribuyen algunos logros sorprendentes: dibujó uno de los primeros mapas del mundo conocido, propuso modelos sobre la forma del cosmos e incluso especuló con que los seres humanos podrían haber evolucionado a partir de criaturas marinas.

Aunque muchas de sus teorías se han perdido o solo nos han llegado en fragmentos, Anaximandro dejó una huella enorme en la historia del pensamiento. Su intento de comprender la naturaleza mediante principios racionales y no mitológicos fue un paso decisivo hacia la filosofía y la ciencia tal como las conocemos hoy.