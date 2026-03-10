Emil Cioran, la "alegría de la huerta" de la filosofía del siglo XX: "Nacer es empezar a morir"

Pocos filósofos han sido tan provocadores como Emil Cioran, un pensador rumano del siglo XX que hizo del pesimismo una auténtica filosofía de vida. Su frase más célebre resume de forma brutal una de sus ideas centrales: la existencia humana está atravesada desde el principio por la conciencia de su propio final.

Nacer es empezar a morir

La conciencia

Cioran nació en 1911 en Rășinari, en la actual Rumanía, y pasó gran parte de su vida en París, donde escribió la mayor parte de su obra en francés. Sus libros no son tratados filosóficos tradicionales, sino colecciones de fragmentos, reflexiones y aforismos, breves pero contundentes, en los que examina el sentido de la vida, el sufrimiento y la condición humana.

Para Cioran, el gran problema del ser humano es la conciencia. Los animales viven sin preguntarse por el significado de su existencia, pero el ser humano carga con la capacidad de reflexionar sobre su propia vida… y sobre su propia muerte. Esa lucidez, decía, es al mismo tiempo lo que nos define y lo que nos atormenta.

Por eso afirmaba que el simple hecho de nacer implica entrar en un proceso irreversible: el tiempo empieza a correr en una sola dirección. Desde ese momento, cada día vivido nos acerca también al final.

El pesimismo

Sin embargo, su pensamiento no era solo una visión sombría de la vida. Cioran utilizaba el pesimismo como una forma de desenmascarar las ilusiones con las que la sociedad intenta ocultar esa realidad. Las promesas de éxito, de progreso infinito o de felicidad permanente le parecían formas de autoengaño colectivo.

En lugar de eso, defendía una especie de lucidez radical: aceptar la fragilidad de la existencia podía ser también una forma de liberación. Cuando uno deja de creer en grandes promesas, decía, puede empezar a mirar la vida con una mezcla de ironía, distancia y libertad.

Sus frases, muchas veces incómodas, siguen fascinando porque obligan a enfrentarse a preguntas que normalmente preferimos evitar. Al fin y al cabo, la provocación de Cioran apunta a algo muy simple: la vida solo puede entenderse de verdad cuando recordamos que no es eterna.