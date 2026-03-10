Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: "No es un abuso del trabajador"

"El problema de las bajas no es nuevo en España: desde 2017 a 2024 han aumentado un 60%". Lo señala Víctor Expósito Duque, médico de familia. Aunque la mayor incidencia de incapacidades temporales sigue situándose en los problemas musculoesqueléticos y respiratorios, el incremento acumulado en salud mental es exponencial con más de un 80% de aumento. Es en este punto donde, el Grupo de Trabajo en Salud Mental de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) advierte: la precariedad integral, la inestabilidad laboral y la vulnerabilidad social explicarían el incremento de las Incapacidades Temporales en este apartado.

Los especialistas de la semFYC indican que el incremento de las bajas laborales por salud mental no puede analizarse únicamente desde una perspectiva administrativa o de gestión de recursos humanos, sino en un fenómeno más amplio: el aumento del estrés psicosocial. "El aumento de bajas por salud mental no es un fallo del médico de familia, ni tampoco un abuso del trabajador", afirma Expósito para quien responde a "un modelo laboral más exigente, un sistema asistencial tensionado y una falta de coordinación estructural entre empresas y niveles asistenciales".

Diagnóstico precoz

La sociedad científica defiende que la solución "no es restringir las bajas, sino hacerlas más terapéuticas, mejorar el diagnóstico precoz y coordinarnos mejor con las empresas para mejorar las condiciones laborales". En este sentido, la Atención Primaria "forma parte de la solución a este problema de vulnerabilidad social y no forma parte del problema de las bajas".

Expósito también indica que las incapacidades temporales afectan principalmente a mujeres, a colectivos vulnerables y a personas de entre 30 y 40 años. Detalla que "vamos a considerar trabajo todas aquellas actividades humanas que sean remuneradas o no", lo que incluye la carga de cuidados, que recae mayoritariamente en ellas y supone una fuente añadida de estrés.

Indicación terapéutica

"El trabajo es un determinante social de la salud", recuerda el coordinador del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la semFYC que advierte de que cuando el empleo tiene dinámicas de explotación, puede derivar en ansiedad, depresión y otros problemas que requieren atención sanitaria. Factores como jornadas excesivas, imprevisibilidad horaria, alta exigencia emocional o inestabilidad contractual forman parte de lo que denomina "precariedad integral", que implica también dimensiones como la dificultad de acceso a la vivienda o la inseguridad material pese a tener empleo.

Desde el punto de vista clínico, destaca que la incapacidad temporal "no es un derecho laboral, sino que tiene una indicación terapéutica". Puede ser beneficiosa, por ejemplo, para facilitar ajustes y reducir carga en casos de depresión, pero también puede resultar contraproducente en determinados trastornos de ansiedad si refuerza la evitación. Por ello, insiste en que debe delimitarse bien su duración y su función dentro de un plan terapéutico más amplio.

Bajas denegadas

Este lunes, la Fundación Economía y Salud ha celebrado la Jornada "La Incapacidad Temporal en España: Sostenibilidad, equidad y gobernanza en tiempos de cambio". Con datos aportados por José María Peiró, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y profesor emérito de la Universitat de València, el pago de prestaciones por Incapacidad Temporal alcanza los 16.480 millones de euros, con un aumento del 79% desde 2019, y constituye el segundo mayor gasto de la Seguridad Social después de las pensiones.

Noticias relacionadas

Los días de baja, sostiene este experto, han crecido más en patologías de "más difícil objetivación": como las algias y salud mental. Con los datos aportados, en las bajas por salud mental de más larga duración (superiores 1,5 años), la incapacidad permanente acaba siendo denegada en prácticamente el 80% de los casos.