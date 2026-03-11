11 de marzo, una fecha fatídica: estas tres desgracias coincidieron en tal día como hoy

El 11 de marzo es una fecha que, con el paso de los años, ha quedado asociada a algunas de las tragedias más duras de la historia contemporánea. En distintos lugares del mundo y en momentos diferentes, este día quedó grabado por atentados, desastres naturales y crisis sanitarias que cambiaron la vida de millones de personas.

Madrid, Japón y la declaración oficial de la pandemia de covid-19 rememoran una misma jornada en el calendario. Son tres episodios distintos, pero unidos por su enorme impacto humano, social y político.

El recuerdo más dolorosos de un 11 de marzo en España es el de los atentados del 11-M de 2004 en Madrid. A primera hora de la mañana, una cadena de explosiones en varios trenes de Cercanías causó 193 muertos y miles de heridos. Aquel ataque conmocionó al país y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Fue una de las mayores tragedias de la historia reciente de España y un episodio que cambió para siempre la percepción de la seguridad y del terrorismo en Europa.

Imagen aérea de vagones afectados por las bombas del 11M / EFE

Siete años después, el 11 de marzo de 2011, otra catástrofe golpeó al mundo, esta vez en Japón. Un terremoto de magnitud 9 frente a la costa noreste del país provocó un devastador tsunami que arrasó amplias zonas del territorio. La tragedia dejó además el accidente nuclear de Fukushima, convirtiendo aquella jornada en una de las más graves vividas por Japón en época moderna. Las imágenes de ciudades anegadas y del desastre en la central dieron la vuelta al planeta.

Tsunami de Japón del 2011, en Fukushima. / EFE

El tercer gran episodio asociado a esta fecha llegó en 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de covid-19. Aquella decisión marcó un punto de inflexión en una crisis sanitaria que ya se extendía por numerosos países y que acabaría alterando la vida cotidiana en todo el mundo. El anuncio oficial confirmó la dimensión global del coronavirus y abrió una etapa marcada por restricciones, colapso sanitario, incertidumbre y cambios sociales sin precedentes en las últimas décadas.

Se cumplen cinco años del confinamiento en España provocado por la Covid-19 / Europa Press

La coincidencia de estas tres tragedias en el mismo día del calendario convierte al 11 de marzo en una fecha especialmente simbólica. No se trata solo de una efeméride, sino de un recordatorio de cómo determinados días quedan ligados para siempre al dolor, la memoria y el impacto de acontecimientos que cambiaron la historia.

Con el paso del tiempo, cada 11 de marzo sirve también para mirar atrás y recordar a las víctimas de aquellos episodios que marcaron a generaciones enteras. Madrid, Japón y la pandemia comparten ese lugar en la memoria global: el de las jornadas que nadie olvida.