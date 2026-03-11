Mariano Rajoy, político: "Un vaso es un vaso y un plato es un plato"

Hay frases políticas que nacen para explicar una idea y acaban viviendo por su absurdo. Eso fue exactamente lo que ocurrió con una de las expresiones más célebres de Mariano Rajoy: "Un vaso es un vaso y un plato es un plato". La pronunció en septiembre de 2015, en plena tensión por el debate sobre Cataluña y su relación con la Unión Europea, durante una entrevista en Televisió de Girona. Rajoy intentaba defender que los tratados europeos eran muy claros sobre las consecuencias de una hipotética independencia catalana, pero el remate terminó eclipsando por completo el argumento.

Lo que hace mítica la frase es precisamente eso: su apariencia de explicación rotunda y su resultado final, que no aclara nada. Rajoy quería sonar concluyente, casi pedagógico, y acabó dejando una tautología que entró de inmediato en la historia del humor político español. Los medios de comunicación recogieron entonces la escena con un titular que ya reflejaba el tono entre desconcierto y fascinación que provocó aquella respuesta.

Carne de memes

La frase no tardó en salir del terreno político para convertirse en material de bromas, memes y recopilaciones de "perlas" del expresidente del Gobierno de España. En realidad, encajaba perfectamente en una forma de hablar que durante años dio lugar a todo un género propio: el llamado "rajoyismo", esa mezcla de solemnidad, rodeos verbales y giros inesperados que con frecuencia acababan sonando más recordables por su rareza que por su contenido.

Parte de su fuerza está en que suena irrefutable. Claro que un vaso es un vaso y un plato es un plato. Justo por eso funciona tan bien como frase imposible: porque parece una verdad profunda cuando en realidad no añade ninguna información. Ahí está la comicidad involuntaria que convirtió la cita en una joya de la hemeroteca. No era una broma, pero acabó funcionando como si lo fuera.

También ayudó el contexto. Rajoy venía de otras intervenciones muy comentadas y aquella etapa estaba llena de declaraciones que los medios y las redes amplificaban al instante. Pero esta tuvo algo especial. Era breve, redonda y fácil de recordar. No hacía falta escuchar el resto de la entrevista para quedarse con ella. Bastaban ocho palabras para resumir toda una manera de comunicar.

Con el paso del tiempo, la frase ha sobrevivido mejor que el debate concreto en el que nació. Mucha gente recuerda perfectamente el "vaso" y el "plato", aunque ya no sitúe la entrevista ni la discusión sobre los tratados europeos. Esa es la prueba de que dejó de ser solo una respuesta política para convertirse en cultura popular. Y no todas las frases de un presidente pueden decir lo mismo.