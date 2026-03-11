FRASES CÉLEBRES
Oscar Wilde, escritor: "Puedo resistirlo todo, excepto la tentación"
La frase, una de las más célebres del autor irlandés, resume a la perfección su talento para convertir una contradicción en un chispazo de ironía
Oscar Wilde dejó muchas frases brillantes, pero pocas tienen tanta pegada como esta: "Puedo resistirlo todo, excepto la tentación". La cita aparece en "El abanico de Lady Windermere", estrenada en 1892, donde la pronuncia Lord Darlington.
La fuerza de la frase está en su mecanismo. Wilde promete primero una fortaleza absoluta, "resistirlo todo", y la derriba en el mismo segundo con un remate perfecto: "excepto la tentación". Ahí está el chiste. Y ahí está también el sello del escritor irlandés, maestro en ese tipo de paradojas que parecen ligeras, pero que en realidad retratan muy bien las debilidades humanas.
No hace falta buscar una gran lección moral para que funcione. La frase brilla precisamente porque no sermonea. Se ríe de algo muy reconocible: la facilidad con la que las personas presumen de autocontrol hasta que aparece justo aquello que más desean. Wilde lo resume en una sola línea, con elegancia, veneno y humor.
El ingenio de Oscar Wilde
Ese ingenio era una de sus marcas de fábrica. Oscar Wilde, autor de obras como "La importancia de llamarse Ernesto" y "El retrato de Dorian Gray", convirtió el aforismo y la réplica afilada en una forma de arte. Muchas de sus frases siguen circulando más de un siglo después porque tienen algo que muy pocos consiguen: son breves, son memorables y parecen escritas para ser repetidas.
En esta cita, además, aparece uno de los temas más típicamente wildeanos: la relación entre deseo, apariencia y moral. Wilde no presenta la tentación como un drama, sino casi como una evidencia cómica. Todos quieren parecer firmes, correctos o dueños de sí mismos, pero basta una tentación bien colocada para que esa seguridad se tambalee. Y eso, contado por él, se convierte en una joya de humor.
Por eso la frase sigue viva. No necesita contexto político, ni una moda concreta, ni una explicación complicada. Entra sola. Tiene ritmo, tiene ironía y tiene ese descaro elegante que hizo de Wilde uno de los autores más citables de la literatura. A veces, el ingenio más duradero consiste justo en eso: decir una verdad incómoda de la forma más divertida posible.
Suscríbete para seguir leyendo
- Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar
- El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
- Elche suspende clases en tres centros y ya se superan los 69 litros por metro cuadrado junto al Martínez Valero
- Peter Singer, filósofo: 'Si podemos evitar el sufrimiento sin sacrificar algo de importancia comparable, debemos hacerlo
- El Ayuntamiento de Alicante aparta a los dos arquitectos de Urbanismo con vivienda protegida en Les Naus
- Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
- Inician la construcción de las primeras dos casas de una 'ecoaldea' de 500 viviendas en El Comtat
- Tráfico en Alicante hoy: niebla en la A-31, retenciones en la A-70 y varios accidentes complican la mañana