Cuánto te pagan por donar semen en España: esta es la compensación real y lo que dice la ley

Donar semen en España no funciona como un trabajo ni como una actividad con precio libre. La ley establece que la donación de gametos es un contrato gratuito, formal y confidencial, y añade además que nunca puede tener carácter lucrativo o comercial.

Eso significa que un donante no cobra por el semen como tal. Lo que sí permite la normativa es una compensación económica resarcitoria, pero limitada: solo puede cubrir molestias físicas y gastos de desplazamiento y laborales relacionados con la donación, y no puede suponer un incentivo económico. La propia ley también prohíbe que los centros animen a donar ofreciendo beneficios económicos.

La gran duda está en la cifra. En la normativa estatal española no aparece una tarifa pública única y oficial en euros aplicable a todos los centros. El BOE fija el marco legal, pero no publica en el texto un importe cerrado para cada muestra.

En la práctica, las fuentes divulgativas del sector sí hablan de una compensación habitual. Reproducción Asistida ORG, portal especializado en fertilidad, señala que los donantes reciben una compensación por las molestias, gastos y posibles riesgos derivados del proceso, y sitúa esa cantidad orientativa alrededor de 30 a 50 euros por muestra, con referencias frecuentes en torno a los 50 euros, aunque la cifra está sujeta a variaciones según clínica o banco de semen.

Quién puede donar semen

La ley también marca quién puede donar. Los donantes deben ser mayores de 18 años, estar en buen estado de salud psicofísica y tener plena capacidad de obrar. Además, la donación en España es anónima, con la confidencialidad de los datos protegida salvo supuestos excepcionales previstos por la norma.

En ningún caso podrá seleccionarse personalmente el donante a petición de la receptora. Por su parte, los hijos nacidos tienen derecho por sí o por sus representantes legales a obtener información general de los donantes que no incluya su identidad. Solo de manera excepcional, en circunstancias extraordinarias que comporten un peligro cierto para la vida o la salud del hijo o cuando proceda con arreglo a las leyes procesales penales, podrá revelarse la identidad de los donantes, siempre que sea indispensable para evitar el peligro o para conseguir el fin legal propuesto. Esta revelación tendrá carácter restringido y no implicará en ningún caso publicidad de la identidad de los donantes.

Otro límite importante es que el número máximo de hijos nacidos en España a partir de gametos de un mismo donante no puede superar los seis. Ese control corresponde a los centros y al registro nacional previsto en la legislación.