Robin Williams, cómico: "La primavera es la forma que tiene la naturaleza de decir: ‘Vamos de fiesta’"

Robin Williams dejó decenas de frases memorables, pero pocas resumen tan bien su estilo como esta: "La primavera es la forma que tiene la naturaleza de decir: ‘Vamos de fiesta’". La cita es situada en su paso por Inside the Actors Studio en 2001.

La gracia de la frase está en su sencillez. Williams no describe la primavera como una estación delicada o poética, sino como si fuera una celebración. En una sola línea transforma flores, sol y días más largos en algo mucho más cercano: una fiesta. Ahí está el remate y ahí está también su fuerza. Hace sonreír porque exagera, pero al mismo tiempo captura una sensación bastante reconocible: la de que, cuando termina el invierno, todo parece activarse otra vez.

Energía desbordante

El actor Robin Williams en una de sus películas. / EFE

Ese tipo de humor encaja perfectamente con la personalidad pública de Robin Williams, uno de los grandes cómicos y actores estadounidenses de su tiempo, conocido por su energía desbordante, su rapidez mental y su capacidad para improvisar. Su humor podía ser caótico, tierno, absurdo o afilado, pero casi siempre partía de una observación cotidiana convertida en algo inesperado.

La frase sobre la primavera funciona además porque no necesita explicaciones largas. Se entiende al instante y tiene imagen. Basta pensar en el final del frío, en las terrazas llenas, en los parques con más gente o en esa sensación de que el día dura más para comprender por qué el chiste sigue circulando tanto tiempo después. Williams no habla de meteorología: habla del ánimo.

Por eso esta cita sigue viva. No es una gran lección ni una sentencia profunda. Es algo mejor para un cómico: una ocurrencia limpia, rápida y muy visual que convierte una estación entera en una broma feliz. Y eso, en Robin Williams, era casi una marca de fábrica.

Por cierto, en España la primavera de 2026 empieza el viernes 20 de marzo a las 15:46, hora oficial peninsular.