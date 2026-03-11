Séneca, filósofo: "No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho"
La frase, una de las más recordadas del pensamiento estoico, resume una idea que sigue muy viva siglos después: el problema no siempre es la falta de tiempo, sino cómo se usa
Hay citas de filósofos que siguen circulando siglos después porque tocan una preocupación muy actual. Una de ellas es la de Séneca: "No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho", una formulación muy difundida en español que resume una idea central de De la brevedad de la vida (De brevitate vitae), una de sus obras más conocidas.
La reflexión de Séneca parte de una idea muy clara: la vida no es necesariamente corta por naturaleza. Lo que la vuelve insuficiente, según el pensador cordobés, es el mal uso del tiempo. Una traducción antigua al español recoge el sentido de forma muy parecida a la cita popular:
El tiempo que tenemos no es corto; pero perdiendo mucho de él, hacemos que lo sea
Una frase muy vigente
Esa es la razón por la que la frase sigue teniendo tanta fuerza hoy. En apenas unas palabras, Séneca cuestiona una sensación muy extendida en la vida moderna: la de ir siempre deprisa, llegar tarde a todo y sentir que los días no alcanzan. Su planteamiento va en otra dirección. No se centra en cuánto dura la vida, sino en cuánto de ese tiempo se desaprovecha entre distracciones, rutina, preocupaciones vacías o tareas sin verdadero sentido. ¿O no hay veces que te sientes culpable por haber echado una hora de tu tiempo viendo tonterías en Instagram o TikTok?
La cita también encaja con una de las claves del estoicismo: vivir con conciencia, criterio y dominio de uno mismo. Séneca, nacido en Córdoba en torno al año 4 a. C. y convertido después en una de las grandes figuras intelectuales de Roma, dejó en sus diálogos una defensa constante del tiempo como uno de los bienes más valiosos del ser humano.
Por eso esta frase no suena solo a sentencia antigua. También funciona como una advertencia muy contemporánea. Más de dos mil años después, sigue interpelando a cualquiera que tenga la sensación de que los días se escapan sin haberlos vivido de verdad. Para Séneca, el problema no era tener poco tiempo, sino dejarlo pasar.
