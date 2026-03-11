"Quien fue a Sevilla perdió su silla": el origen real de este refrán que muchos usan sin saber qué significa

Hay refranes que se repiten casi a diario sin que muchos sepan de dónde vienen. Uno de los más conocidos es "Quien fue a Sevilla perdió su silla", una frase que hoy se usa cuando alguien deja su lugar, se ausenta durante un tiempo y, al volver, descubre que otro lo ha ocupado. Pero detrás del dicho no hay solo una forma popular de hablar: también hay una historia que se remonta varios siglos atrás.

El Centro Virtual Cervantes, en su Refranero Multilingüe, explica que este refrán está basado en un hecho histórico ocurrido durante el reinado de Enrique IV de Castilla, en el siglo XV. Según esa versión, el origen está relacionado con Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, y con su sobrino, también vinculado a la jerarquía eclesiástica. En un momento de conflicto en Santiago de Compostela, el sobrino pidió a su tío que ocupara temporalmente aquel arzobispado mientras él permanecía en Sevilla. El problema llegó después: cuando el tío quiso recuperar su puesto, ya no le resultó tan fácil volver a sentarse en su "silla".

De ahí habría nacido el refrán, que con el tiempo se popularizó hasta salir del contexto histórico y pasar al lenguaje cotidiano. Hoy ya no se usa para hablar de arzobispos ni de disputas de poder medievales, sino para describir una situación mucho más común: la de quien abandona un lugar, una posición o una oportunidad y, al regresar, comprueba que otro se le ha adelantado.

La segunda parte

Una de las curiosidades del dicho es que su forma ha cambiado con los años. Algunas fuentes recuerdan que la variante más antigua habría sido "Quien se fue de Sevilla perdió su silla", una formulación que después derivó en la versión más conocida hoy. También circularon añadidos populares como "y quien fue a Aragón se la encontró", señal de cómo el refrán fue creciendo en la tradición oral hasta convertirse en una de esas frases que casi todo el mundo reconoce al instante.

Su fuerza está en que sigue siendo perfectamente actual. Se aplica al trabajo, a las relaciones personales, a los grupos de amigos o a cualquier situación en la que alguien deja un espacio libre y otro lo ocupa. Por eso ha sobrevivido durante siglos: porque resume en muy pocas palabras una idea sencilla y universal, la de que quien se ausenta demasiado puede acabar perdiendo su sitio.

Ese es precisamente el secreto de muchos refranes españoles. Parecen frases menores, casi automáticas, pero en realidad conservan pequeñas cápsulas de historia, costumbre y memoria popular. Y en el caso de "Quien fue a Sevilla perdió su silla", lo que hoy suena a simple broma cotidiana nació, en realidad, de una vieja lucha por el poder.