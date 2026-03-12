Action retira estos juguetes elásticos por contener trazas de amianto: qué modelos son y qué deben hacer los clientes

La cadena Action ha lanzado una alerta importante de seguridad por varios juguetes de la gama Stretch Squad, después de detectar que algunas unidades pueden suponer un riesgo para la salud. En concreto, la retirada afecta tanto a la figura elástica Stretch Squad de una unidad como al pack de Stretch Squad de 4 unidades, vendidos entre el 22 de abril de 2024 y el 13 de febrero de 2026.

Según la advertencia difundida por la empresa, las figuras Stretch Squad de 4 unidades se retiran del mercado porque se ha detectado que el relleno de algunas de ellas contiene trazas de amianto. La compañía añade que, si el producto se daña y ese relleno se libera, puede suponer un riesgo para la salud.

Las figuras Stretch Squad Stretching individuales y el pack que han sido retirados / INFORMACIÓN

Además, Action también ha decidido retirar las figuras individuales Stretch Squad, ya que podrían contener amianto, aunque este artículo sigue siendo evaluado actualmente.

La recomendación para los consumidores es clara: dejar de utilizar inmediatamente cualquiera de estos juguetes si se tiene en casa y devolverlo en la tienda Action más cercana. La empresa informa de que los clientes recibirán el reembolso íntegro del precio de compra y subraya que no es necesario presentar el tique para tramitar la devolución.

Los productos afectados son la Figura elástica Stretch Squad 1 ud. y Figuras elásticas Stretch Squad 4 uds., con los números de artículo de Action 3209338 y 3202066. La alerta incluye también una larga relación de códigos EAN de los productos distribuidos durante ese periodo.

La comunicación está firmada en nombre de HTI y Action, que piden disculpas por las molestias causadas y solicitan a los compradores que difundan la advertencia entre familiares y amigos que puedan tener estos juguetes.

Para cualquier duda, los consumidores pueden ponerse en contacto con el representante autorizado de HTI en la Unión Europea, Vulcan Consulting, en Dublín, o llamar al teléfono facilitado por la empresa: +44 (0)1253 775 645. También se ha habilitado una página de consulta en la web de HTI.

Juguetes afectados por la alerta de Action

Los artículos retirados son estos:

Figura elástica Stretch Squad 1 ud.

Figuras elásticas Stretch Squad 4 uds.

Números de artículo de Action:

3209338 y 3202066

Periodo de venta:

Del 22 de abril de 2024 al 13 de febrero de 2026