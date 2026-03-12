Espacio
La NASA fija el 1 de abril para el lanzamiento de Artemis II, la misión tripulada que volará hacia la Luna
La nave llevará a cuatro astronautas hasta la órbita lunar, en el que será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en más de medio siglo
EFE
La NASA anunció este jueves que intentará el lanzamiento de la misión Artemis II a la órbita lunar el próximo 1 de abril, después de haber solucionado los fallos que provocaron su aplazamiento en febrero, y tras haber considerado los desafíos durante la revisión de preparación de vuelo.
"Estamos en camino de un lanzamiento tan pronto como el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha", dijo en una rueda de prensa la viceadministradora asociada de la NASA, Lori Glaze.
El cohete y la cápsula fueron desmontados de la plataforma de lanzamiento debido a un fallo, pero volverán a ensamblarse el 19 de marzo, anunciaron en la rueda de prensa.
Artemis II llevará a cuatro astronautas hasta la órbita lunar, en el que será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en más de medio siglo.
- La conselleria responde a la 'tala masiva' en el río Nacimiento: son trabajos para eliminar especies invasoras
- Un hombre muere de un disparo cuando estaba en un balcón en Alicante
- El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
- Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar
- Actuación urgente por falta de seguridad en las nuevas pérgolas del paseo de San Juan
- Cinco colegios de Alicante entre los 100 mejores de España, según la revista Forbes
- El zapatero de Zara bate su récord de beneficios pese a caer en ventas
- Nuevo récord de reservas hídricas en los embalses de Entrepeñas y Buendía: suman 1.650 hectómetros y trasvasarán el máximo mensual entre abril y junio