Slavoj Žižek, filósofo: "Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo"
La frase, convertida en una de las más repetidas del pensamiento contemporáneo, resume una idea que sigue atravesando la política, la cultura y la vida cotidiana: cuesta más pensar una alternativa al sistema que una catástrofe global
Hay frases que se convierten en consigna porque condensan una época entera. Eso ocurre con "Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo", una cita que suele atribuirse a Slavoj Žižek, aunque también aparece vinculada a Fredric Jameson y ha sido retomada de forma decisiva por Mark Fisher al explicar su idea de "realismo capitalista". Fisher la presenta como una fórmula que resume la sensación de que el capitalismo no solo domina la economía, sino también los límites de lo imaginable.
Esa es la razón por la que la frase ha sobrevivido tanto. No habla solo de política. Habla también de cultura, de lenguaje y de mentalidad. La idea de fondo es incómoda: en muchas sociedades contemporáneas resulta más fácil pensar en colapsos climáticos, guerras, pandemias o desastres tecnológicos que en un modelo económico distinto. Fisher convirtió precisamente esa percepción en el centro de Capitalist Realism, un libro en el que sostiene que el capitalismo se ha presentado a sí mismo como el único sistema viable.
Por eso la frase funciona tan bien en lectura rápida. Tiene algo apocalíptico y algo muy reconocible. No necesita grandes explicaciones para entrar. Basta mirar el cine, las series, la literatura o incluso el debate público de los últimos años para ver que abundan las narraciones sobre el derrumbe del mundo, mientras las alternativas económicas profundas suelen aparecer como algo difuso, marginal o directamente imposible. Esa es justamente la atmósfera que Fisher describía con el término "realismo capitalista".
En el caso de Žižek, la frase encaja perfectamente con su estilo: provocador, hiperbólico y construido para sacudir certezas. El filósofo esloveno ha trabajado durante años sobre ideología, capitalismo, crisis y cultura, y en libros como Living in the End Times vuelve sobre esa dificultad para imaginar una salida sistémica. La propia presentación del libro en verso insiste en esa misma idea: si para muchos el fin del capitalismo se vive casi como si fuera el fin del mundo, la cuestión ya no es solo económica, sino también mental y simbólica.
La potencia de la cita está en que no parece haber perdido vigencia. Al contrario. Sigue sonando actual en un tiempo marcado por el agotamiento laboral, la crisis de vivienda, la inflación, la precariedad y la emergencia climática. Se habla mucho de que algo no funciona, pero bastante menos de cómo podría organizarse una alternativa creíble y compartida. Ahí es donde la frase golpea: no describe solo una idea filosófica, sino una impotencia colectiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- La conselleria responde a la 'tala masiva' en el río Nacimiento: son trabajos para eliminar especies invasoras
- El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
- Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar
- Actuación urgente por falta de seguridad en las nuevas pérgolas del paseo de San Juan
- Cinco colegios de Alicante entre los 100 mejores de España, según la revista Forbes
- Nuevo récord de reservas hídricas en los embalses de Entrepeñas y Buendía: suman 1.650 hectómetros y trasvasarán el máximo mensual entre abril y junio
- El viejo aviso del refranero sobre el frío traicionero de este mes: 'Si marzo vuelve el rabo...
- La dana riega Alicante con registros de hasta 105 litros en zonas muy necesitadas