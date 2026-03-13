Todo el mundo usa "OK", pero pocos saben de dónde viene realmente

Pocas palabras se usan tanto en todo el mundo como "OK". Sirve para aceptar, confirmar, responder, cerrar una conversación o dar por hecho que todo va bien. Está en mensajes, correos, chats, películas, reuniones y conversaciones cotidianas. Parece una fórmula tan natural que casi nadie se detiene a pensar de dónde salió.

Y, sin embargo, su origen no es tan evidente como parece.

La explicación más aceptada sitúa el nacimiento de "OK" en Estados Unidos, en el siglo XIX. En aquella época se puso de moda jugar con abreviaturas humorísticas de expresiones mal escritas a propósito. De ahí habría salido "O.K." como abreviatura de "oll korrect", una deformación intencionada de "all correct", es decir, "todo correcto".

De broma lingüística a expresión universal

Aquella broma lingüística, que en principio parecía pasajera, acabó teniendo mucha más vida de la esperada. La expresión empezó a circular, se hizo popular y terminó entrando en el lenguaje común. Lo curioso es que una fórmula nacida casi como un chiste acabó convertida en una de las palabras más reconocibles del mundo.

Su expansión se disparó todavía más cuando entró en la política. En la campaña presidencial estadounidense de 1840, el apodo de Martin Van Buren, conocido como "Old Kinderhook", ayudó a reforzar todavía más la fama de las siglas. A partir de ahí, "OK" empezó a consolidarse como una fórmula breve, eficaz y fácil de repetir.

Esa brevedad explica buena parte de su éxito. "OK" no necesita traducción compleja, funciona en casi cualquier idioma y se entiende al instante. Tiene solo dos letras, pero sirve para muchas cosas: decir que algo está bien, que se ha entendido, que se acepta una propuesta o que no hay problema. Muy pocas palabras han conseguido tanto con tan poco.

También ha resistido mejor que otras expresiones similares. Han cambiado los medios, la escritura y la forma de hablar, pero "OK" sigue intacto. Sobrevivió al papel, al teléfono, a la televisión, al correo electrónico y ahora al lenguaje instantáneo de WhatsApp o Telegram. Sigue siendo útil porque resuelve rápido una necesidad universal: confirmar que algo está correcto.

Por eso llama la atención su origen. Una palabra que hoy parece seria, neutra y global nació en realidad de una mezcla de humor, abreviación y costumbre popular. Lo que ahora suena práctico y universal empezó siendo una pequeña rareza lingüística.

Ahí está la gracia de "OK". Todo el mundo la usa, casi nadie la discute y muy pocos saben que detrás de esas dos letras no había solemnidad ni gran teoría, sino una forma juguetona de escribir "todo correcto".