Peña Inocentes: todos se quieren quedar

Inocentes, inocentes, hay 28. Pero el que entra en este selecto y divertido grupo ya no se quiere ir. Así que para los que cumplen 70 años, los estatutos recogen que pasan a ser inocentes de mérito. Ya hay 26. También existe la figura del embajador, y con ellos ya tenemos a once más. Y por último están los inocentes de honor, sólo tres: Paco Torreblenca, Jose Mari Manzanares y Paco Zaragoza. Total, casi setenta «prebostes» de la provincia que comparten ese espíritu lúdico-festivo con el que comenzó la Peña de los Inocentes que preside Manuel Rodríguez Murcia (impecable con traje de raya diplomática estilo inglés).

Para ser un inocente tiene que haber un hueco de los 28, bien por edad, bien porque se vayan fuera de Alicante o bien porque se vayan aún más lejos (al cielo, para más señas). En la última comida (se celebra una por trimestre), tres miembros, en concreto Javier Giménez (Pompadour), Pepe Sanchís (Rebeca Sanver) y el empresario Moisés Jiménez pasaron, no a mejor vida, sino a inocentes de mérito. Les regalaron un libro: «El camino de cien años», El arte de envejecer bien. Sin señalar el tendido siete, vaya. Y los sustituyeron Miguel Ángel Jiménez Parejo (general del MOE y ultrafondista), César Quintanilla (CEV Alicante y marinero) y César Soler (Antiu Xixona y saxofonista aficionado). Además, se nombraron dos nuevos embajadores: Salvador Pérez Vázquez (Neumáticos Soledad, por Elche) y Manuel Lorenzo (exembajador del Gobierno de España, por Aigües de Busot).

Demetrio Muñoz, Juan Argüello, Salvador Pérez, Vicente Farach y Moisés Jiménez. / INFORMACIÓN

El salón del Maestral se convirtió en una clase de EGB. Estaban los más formales, en general los militares como Pancho García-Almenta (al lado de Jiménez Parejo, que parecían gemelos porque iban prácticamente iguales vestidos), Juan Navarro (subdelegado de Defensa), Francisco Poyato (Guardia Civil), Demetrio Muñoz (exgeneral), Javier y Javier Cuasante (primos, residentes en Alicante y de la seguridad del Estado); y los folloneros de la última fila que no pararon de cuchichear y hablar, como Pepe Amat, Vicente Berbegal, José Sanchís (vozarrón que tiene), quejándose de que a ellos no les nombraban de nada. Los marinos no se quedaron atrás, porque Álvaro Fernández y Carlos Dupuy, sin perderse detalle, parecían los abuelos del palco de Barrio Sésamo sin parar de cotillear de todo lo que ocurría. Venga, sí, que yo también hablé… ¡pero menos que ellos!

Manuel Lorenzo, nombrado embajador, junto a Juan Navarro, Pancho García-Almenta, Manuel Rodríguez, Miguel Ángel Jiménez Parejo y Toni Cabot. / INFORMACIÓN

Se postularon de fotógrafos voluntarios Vicente Seva y Paco Domine y fueron retratando a Juan Argüello, Antonio Arias (imitando a Jesús Navarro que no pudo venir porque se encuentra en plan ascético pasando penurias, pero todo lo hace por renovación espiritual y corporal) con chaqueta verde, Jorge Brotonsb Julio de España, Vicente Farach, el siempre elegante Manolo Ferri al que no le faltaba un detalle. De los serios de la clase también Mario Flores, Javier García, Paco Gómez, Eduardo López, Nacho Lloret (se ve que le gusta el sol, porque tenía un color envidiable), Manolo Palomar, Juan Perez-Hickman, Joaquín Pérez Vázquez, José María Reyes, Ramón Rives, Pablo Serna y Toni Cabot, pendiente del móvil para estar al tanto de la noticia del día, que no creo que haga falta que diga cuál fue…

Manuel Rodríguez Murcia, Paco Domene, Eduardo López, César Soler, César Quintanilla, Joaquín Pérez Vazquez, Paco Gómez y Luis Rodríguez. / INFORMACIÓN

El brindis lo hizo Luis Rodríguez, que abogó por la amistad, la salud y la paz. Después de todos los nombramientos y los respectivos parlamentos, foto de familia y a disfrutar de la compañía. Y la pregunta del millón, en esta semana de resaca del día de la mujer… ¿Para cuándo una «inocenta»?

Sevilla tiene tres colores

Eso fue lo que nos explicó Rafa, guía turístico y arquitecto a los que participamos en el viaje organizado por el Club Arquitectura de Alicante para conocer la ciudad con una visión diferente. Y no coinciden con los de la «terreta», pero casi. Blanco, albero y rojo son los tonos de una ciudad que, visto lo visto, no te la acabas en tu vida. ¡Jornadas que las del camino de Santiago se quedan cortas!

En un grupo de 22 (casualidad que fuésemos el número del famoso chiste que cantaba el dúo Sacapuntas, 22, 22, 22…) vertebramos la provincia, compartimos anécdotas y comprobamos que hay gente «pa tó». El presidente del Club, Emilio Vicedo, y el secretario, Pablo Moreno, llevaron la gestión institucional en las visitas al Colegio de Arquitectos de Sevilla, del que es decana Nuria Canivell, y al estudio del prestigioso arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra. Del reportaje fotográfico y vídeo se encargaron Ricardo Casal (con su cámara 360 grados), Verónica Leuzzi (la resuelve problemas, organizadora de todo), y los ilicitanos Carlos Botella y Santiago Vilella.

El arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra recibió a la delegación de arquitectos de la provincia. / INFORMACIÓN

Los de la Vila Joiosa, Juan B. Aragonés, padre e hijo, muy independientes. Álvaro García y Concha Agrela, de Orihuela, grandes seguidores de Rafaela Carrá y de las revistas del corazón; ahora que Rosa Cutillas, la que más adivinaba canciones de los 80 con solo oír dos compases.

Los arquitectos no se resistieron a la foto turística inevitable cuando visitas Sevilla. / INFORMACIÓN

Con Carlos Company, Pilar Selma, Juan María Boix y Nuria Larrosa (ella, cojeando, se portó como una campeona aguantando el ritmo) hablamos del significado de «bomba de humo» y «luz de gas». Los alcoyanos José Vicente Jornet y Chelo Jordá que no se acobardan en una pista de baile; mientras que Pepa del Valle, de Benisa, prefería madrugar a trasnochar. A punto de lanzarse al tablao flamenco, pero no quisieron quitarles protagonismo a las artistas, Elvira Martínez, Cecilia Ochoa y Belén Pallarés.

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En este viaje aprendí lo que era la espuma de aluminio, la arquitectura corporativa, me sugirieron mirar las vigas del techo de un restaurante, vi a Vicedo de rodillas tocando el borde de un escalón de una escalera… Y la ciudad, preciosa. Como dicen los sevillitas, «Sevilla no es una ciudad, ¡es un sentimiento!».