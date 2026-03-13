El Millón de Euromillones cae en Aspe

Un afortunado se ha llevado este viernes 13 de marzo de 2026 el Millón de Euromillones gracias a un número adquirido en Aspe. La administración, ubicada en la calle Barcelona número 16, ha repartido el código ganador de hoy, el ZMF05894.

Por otro lado, la combinación ganadora en el sorteo de Euromillones ha quedado desierta (no ha habido acertantes de primera, segunda o tercera categoría) y corresponde a la formada por los siguientes números: 26, 17, 48, 41 y 13 y las estrellas 10 y 4.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

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Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.