Así podrán vivir 30 jóvenes españoles la experiencia de ser astronauta por un día

Ser astronauta es uno de los sueños más repetidos en la infancia. Ahora, una nueva iniciativa en España quiere acercar esa experiencia a los jóvenes. El programa “Astronauta por un día”, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Espacial Española (AEE), permitirá a varios estudiantes participar en una jornada de formación que culminará con un vuelo especial similar a los entrenamientos que realizan los astronautas.

Un proyecto para acercar el espacio a los jóvenes

El programa Astronauta por un día nace con el objetivo de despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre la juventud. La iniciativa está dirigida a estudiantes de entre 16 y 22 años que estén cursando estudios en España.

En total se ofrecerán 30 plazas. De ellas, 25 estarán destinadas a alumnos de primero y segundo de Bachillerato, mientras que otras cinco plazas serán para estudiantes universitarios españoles que estén matriculados en titulaciones relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, conocidas como áreas STEM.

A través de esta propuesta, la Agencia Espacial Española busca acercar el mundo de la exploración espacial a la sociedad y mostrar a los jóvenes las oportunidades profesionales que existen en este sector.

Un vuelo especial en Murcia

La parte más destacada del programa llegará los días 5 y 6 de mayo de 2026. En esas fechas, los estudiantes seleccionados participarán en un vuelo parabólico que tendrá lugar en la Base Aérea de San Javier, en Murcia.

Este tipo de vuelo es utilizado habitualmente para investigaciones científicas y para el entrenamiento de astronautas. El avión realiza maniobras en forma de parábola que generan durante unos segundos condiciones similares a las que se viven en el espacio. Durante esos momentos, las personas dentro de la aeronave pueden sentir cómo su cuerpo flota.

Aunque cada fase dura poco tiempo, el avión repite varias maniobras a lo largo del vuelo, lo que permite experimentar esa sensación en diferentes ocasiones.

Embajadores del espacio durante un año

Los participantes del programa no solo vivirán la experiencia del vuelo. También asumirán un papel activo en la divulgación científica.

Durante un año serán nombrados Embajadores y Embajadoras del Espacio de la Agencia Espacial Española. Su misión será compartir su experiencia y participar en actividades educativas para fomentar el interés por la ciencia y la tecnología entre otros jóvenes.

Para poder formar parte del programa, los candidatos deberán superar varias fases de selección. Entre ellas se encuentra la evaluación del expediente académico, la motivación por el espacio y un reconocimiento médico obligatorio que garantice que pueden participar en la actividad aérea.

Inscripción abierta hasta mediados de marzo

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud a través de la página web habilitada por la Agencia Espacial Española. El plazo de inscripción comenzó el 3 de marzo y permanecerá abierto hasta el 16 de marzo.

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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha animado a los jóvenes a participar en esta iniciativa a través de un vídeo publicado en redes sociales. En él aparece acompañada por los astronautas de la Agencia Espacial Europea Pablo Álvarez y Matthias Maurer, quienes explican la importancia de acercar el mundo del espacio a las nuevas generaciones.