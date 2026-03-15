Elena Vidal, influencer: "¿Sabías que los churros son más sanos que un croissant?"

Pocas frases funcionan tan bien en redes como las que rompen una idea muy instalada. Y esta de Elena Vidal (Alicantestreetstyle en redes) lo hace de inmediato. Durante años, el croissant ha conservado cierta imagen de desayuno elegante, mientras que los churros han cargado con fama de capricho poco recomendable. La gracia de la frase está en darle la vuelta a ese prejuicio en muy pocas palabras.

El impacto viene precisamente de ahí. Mucha gente asocia lo “más sano” con lo que suena más ligero, más fino o más europeo. El croissant entra perfectamente en esa categoría visual. Los churros, en cambio, suelen colocarse en el lado opuesto: fritos, contundentes, populares. Pero la realidad nutricional no siempre coincide con la imagen que proyecta cada alimento.

De hecho, varias comparativas dietéticas señalan que el croissant industrial o de pastelería puede concentrar una cantidad muy alta de mantequilla, grasas saturadas y azúcares, mientras que el churro tradicional, aunque también sea un producto de consumo ocasional, suele partir de una base más simple, con ingredientes más básicos como harina, agua, sal y aceite para la fritura. Eso no convierte automáticamente al churro en un alimento saludable, pero sí ayuda a entender por qué la comparación no resulta tan disparatada como parece a primera vista.

Ahí está la fuerza de la frase. No pretende presentar los churros como comida de dieta, sino cuestionar un reflejo muy habitual: pensar que algo es mejor solo porque suena más refinado. En redes, ese tipo de mensaje entra muy bien porque mezcla sorpresa, costumbre cotidiana y una pequeña provocación fácil de entender.

También encaja con el papel que muchos creadores de contenido han asumido en internet. Ya no se limitan a enseñar lugares, ropa o rutinas. También lanzan ideas rápidas sobre comida, hábitos y vida diaria que generan conversación inmediata. Y en ese terreno, una frase como esta funciona casi sola porque toca un tema universal: lo que la gente desayuna, lo que cree que engorda más y lo que considera “mejor” sin pensarlo demasiado.

La cita de Elena Vidal tiene gancho porque enfrenta dos símbolos muy reconocibles del desayuno y obliga a mirar dos veces una comparación que muchos darían por cerrada. El croissant parece más inocente. El churro parece más culpable. Y justo por eso la frase sorprende tanto: porque pone en duda una jerarquía que mucha gente asumía sin discutir.

No es extraño que funcione. Habla de comida, rompe una idea previa y obliga al lector a parar un segundo. En redes, pocas combinaciones dan mejor resultado que esa.