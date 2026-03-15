Jimmy Carr, cómico: "Mi padre siempre decía: ‘Lo que no te mata, te hace más fuerte’. Hasta el accidente"
El gag resume muy bien el tipo de humor que ha convertido al británico en uno de los monologuistas más reconocibles de su generación: seco, rápido, cruel y construido para golpear en la última palabra
Jimmy Carr no necesita grandes historias para hacer reír. Su terreno natural es la frase corta, el remate seco y el chiste que parece ir por un camino hasta que, en el último segundo, gira hacia algo mucho más oscuro. Eso es exactamente lo que ocurre con "Mi padre siempre decía: ‘Lo que no te mata, te hace más fuerte’. Hasta el accidente", una broma que encaja de lleno en su estilo: tomar una idea conocida, casi tópica, y destrozarla con una coletilla brutal.
Ese mecanismo ha hecho de Carr una figura muy reconocible dentro de la comedia británica. Durante años ha construido su carrera sobre los one-liners, esos chistes de una sola línea que entran rápido, dejan una pausa mínima y rematan sin piedad. En su caso, además, ese formato se mezcla con una imagen muy concreta: sonrisa helada, carcajada histriónica y contagiosa, dicción milimétrica, ritmo constante y una forma de incomodar al público que ya es casi marca de fábrica.
Parte de su éxito viene de ahí. Jimmy Carr no intenta parecer entrañable ni cercano. Su personaje cómico funciona precisamente porque asume el papel del tipo que va a decir lo que no debería decirse. Muchas de sus bromas juegan con el mal gusto, con la incorrección y con ese placer incómodo de reírse justo cuando uno piensa que quizá no debería hacerlo.
La frase del accidente encaja perfectamente en esa tradición. No busca reflexión ni ternura. Lo que hace es dinamitar un consejo que todo el mundo ha oído alguna vez. Y eso conecta muy bien con otro rasgo de su humor: le gusta desmontar frases hechas, lugares comunes y supuestas verdades de autoayuda. Donde otros verían una máxima inspiradora, él ve una oportunidad para hacer un chiste negrísimo.
No es la única vez que ha trabajado en esa dirección. Gran parte de su repertorio está lleno de líneas de ese tipo, rápidas y afiladas, donde la clave no está tanto en el tema como en la precisión del remate. Jimmy Carr no suele apoyarse en grandes observaciones cotidianas al estilo clásico, sino en una ingeniería del chiste mucho más fría y matemática. Sus bromas parecen pequeñas trampas: cuando el público cree haber entendido la dirección, llega el golpe.
Por eso su figura divide tanto como atrae. Hay quien ve en él uno de los mejores especialistas del chiste corto y quien considera que su humor es excesivamente despiadado. Pero justo esa incomodidad forma parte del personaje. Carr no ha construido su carrera buscando caer bien, sino buscando que el remate entre limpio, incluso cuando deja una mueca antes que una carcajada abierta.
Esa fórmula lo ha mantenido durante años como uno de los nombres fuertes de la comedia británica. No porque sea el más cálido ni el más popular en el sentido clásico, sino porque ha perfeccionado un estilo muy reconocible y muy difícil de imitar. Una sola frase basta muchas veces para identificarlo. Y esta, con su mezcla de tópico, giro y crueldad, suena a Jimmy Carr desde la primera hasta la última palabra. Si no lo conocías y quieres hacerlo, en Netflix hay varios especiales suyos.
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