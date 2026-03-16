Viktor Frankl, psiquiatra y psicólogo: "Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos"

Viktor Frankl convirtió el sufrimiento en una pregunta moral y humana. No escribió desde la teoría pura, sino desde una experiencia límite que marcó toda su obra. Por eso una frase como "Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos" no suena a consuelo fácil. Suena a exigencia.

Lo que plantea es incómodo porque desplaza el foco. La reacción más natural ante una situación dura suele ser intentar modificarla, escapar de ella o esperar que desaparezca. Frankl va a otro sitio. Viene a decir que hay momentos en los que esa salida no existe y que, precisamente entonces, empieza otra tarea más difícil: la de transformarse por dentro para no quedar destruido por lo que ocurre fuera.

Cómo responder

Ahí está una de las claves de su pensamiento. Frankl no niega el dolor ni lo maquilla. Tampoco vende optimismo barato. Lo que defiende es que incluso en circunstancias extremas el ser humano conserva un margen de libertad interior. Puede perder muchas cosas, pero todavía le queda la posibilidad de decidir cómo responder.

Esa idea explica buena parte del impacto que sigue teniendo su figura. Frankl no fue solo psiquiatra y neurólogo. Fue también el creador de la logoterapia, una corriente que pone el sentido en el centro de la vida humana. Su gran intuición era que soportar una situación depende muchas veces de encontrar un para qué, un motivo que permita resistir cuando casi todo lo demás falla.

La frase funciona tan bien porque sigue siendo actual. Hay muchas situaciones que una persona no controla: una pérdida, una enfermedad, una ruptura, una crisis o un golpe inesperado. En todos esos casos aparece la misma pregunta de fondo: qué hacer cuando ya no se puede cambiar el escenario. Frankl responde con una idea dura, pero poderosa: trabajar sobre uno mismo.

Sostenerse por dentro

También por eso su pensamiento se cita tanto fuera del ámbito de la psicología. No habla solo de terapia. Habla de carácter, de resistencia y de dignidad. En una época acostumbrada a buscar soluciones inmediatas, su mensaje recuerda que no todo depende de arreglar el mundo exterior y que, a veces, la verdadera batalla ocurre en la forma de sostenerse por dentro.

La fuerza de Frankl está en esa mezcla de realismo y altura moral. No promete una salida cómoda. Plantea otra cosa: que incluso en medio de lo inevitable el ser humano todavía puede elegir quién quiere ser. Y ahí, en esa pequeña zona de libertad, coloca una de las ideas más profundas de toda su obra.