Stefan Zweig: “Son muchísimos los que aman; poquísimos los que saben amar”

No hacen falta muchas palabras para reconocer a Stefan Zweig cuando aparece una frase como esta. “Son muchísimos los que aman; poquísimos los que saben amar” tiene esa mezcla tan suya de claridad, elegancia y desgarro: parece una observación sencilla, pero en realidad encierra una idea mucho más punzante sobre los afectos, la dependencia y la dificultad de querer bien. La cita resume con bastante precisión el territorio emocional que Zweig exploró una y otra vez en sus libros.

Zweig no fue un escritor cualquiera dentro de la literatura europea del siglo XX. Durante las décadas de 1920 y 1930 fue uno de los autores más leídos y traducidos del mundo, admirado por su capacidad para retratar la psicología de sus personajes y convertir los conflictos íntimos en una tensión narrativa casi insoportable. Nacido en Viena en 1881, acabó exiliado por el avance del nazismo y pasó por Inglaterra antes de instalarse en Brasil, donde murió en 1942 junto a su segunda esposa.

Textos intensos

Esa biografía ayuda a entender por qué sus textos suelen estar atravesados por la intensidad. Zweig escribe como alguien que conoció de cerca la brillantez cultural de la vieja Europa, pero también su derrumbe. En sus memorias, El mundo de ayer, dejó uno de los testimonios más citados sobre la destrucción de aquel universo cosmopolita que parecía sólido y acabó saltando por los aires. Esa experiencia histórica, sumada a su talento para la observación emocional, convirtió sus libros en algo más que relatos elegantes: los volvió inquietantes.

Por eso la frase sobre el amor no suena cursi ni decorativa. En Zweig, amar nunca es simplemente sentir. Amar implica saber medir la entrega, comprender al otro, no confundirse con el deseo de poseer, no dejarse arrastrar por la obsesión ni por la idealización. Y ahí está precisamente el núcleo de muchos de sus personajes: hombres y mujeres que sienten muchísimo, pero que no siempre saben qué hacer con lo que sienten.

Basta pensar en obras como Carta de una desconocida, Veinticuatro horas en la vida de una mujer o La impaciencia del corazón. En todas ellas hay pasiones que se desbordan, silencios que pesan más que una confesión y emociones llevadas al límite. Zweig no necesitaba grandes teorías para hablar del amor: le bastaba con mostrar cómo una vida puede torcerse por un malentendido sentimental, una compasión mal entendida o una devoción convertida en herida.

Ahí está la fuerza de su frase. “Son muchísimos los que aman; poquísimos los que saben amar” no funciona solo porque suene bien, sino porque va contra una idea muy cómoda: la de que sentir mucho basta. Zweig sugiere justo lo contrario. Querer a alguien no garantiza comprenderlo, cuidarlo ni sostener ese vínculo sin dañarlo. Entre una cosa y otra hay un mundo. Y ese mundo es, precisamente, uno de los grandes temas de su literatura.

También explica por qué sigue siendo un autor tan compartible hoy. Muchas de sus frases circulan porque condensan emociones reconocibles sin perder profundidad. Pero en su caso no se trata solo de frases bonitas. Detrás hay una obra entera dedicada a mirar de frente la vulnerabilidad humana: la soledad, el miedo, la culpa, la memoria, el deseo de huir de uno mismo y la dificultad de vivir con lo que uno siente.

Zweig entendió algo que sigue siendo actual: que la vida sentimental no se estropea solo por falta de amor, sino muchas veces por no saber darle forma. Por eso su frase conserva tanta pegada. No halaga al lector ni le da una verdad reconfortante. Le recuerda, más bien, que entre enamorarse y saber amar hay una distancia enorme. Y que ahí, en esa distancia, caben muchas de las mejores historias.