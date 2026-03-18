Epicteto, filósofo: “No nos perturban las cosas, sino lo que pensamos sobre ellas”

Hay frases filosóficas que suenan antiguas en cuanto se leen. Y luego están las de Epicteto, que parecen escritas para una discusión de hoy. “No nos perturban las cosas, sino lo que pensamos sobre ellas” sigue circulando dos mil años después porque entra de lleno en una de las obsesiones más modernas que existen: la dificultad de convivir con lo que pasa y, sobre todo, con lo que nos decimos sobre lo que pasa.

Ahí está la fuerza de Epicteto. No ofrece una frase bonita para calmarse cinco minutos, sino una idea mucho más exigente. El problema, viene a decir, no está siempre en los hechos desnudos, sino en el juicio que levantamos sobre ellos. Entre lo que ocurre y lo que sufrimos por ello se abre un espacio decisivo: el de la interpretación. Y es precisamente ahí donde el estoicismo coloca una parte esencial de la libertad humana. Esa es una de las bases de su pensamiento, centrado en distinguir entre lo que depende de uno mismo y lo que no.

La biografía del propio filósofo ayuda a entender por qué esa idea no suena hueca. Epicteto nació en el siglo I, probablemente en Hierápolis, y pasó parte de su vida como esclavo antes de convertirse en maestro estoico. No dejó obra escrita de su puño y letra: lo que sabemos de él procede sobre todo de los textos que recogió su discípulo Arriano, especialmente las Disertaciones y el Enquiridión.

Eso también explica el tono de su filosofía. En Epicteto no hay gusto por la abstracción ornamental ni por el lucimiento teórico. Su pensamiento tiene algo de entrenamiento moral, de disciplina de la mirada. Cuando afirma que no nos alteran las cosas, sino nuestros juicios, no está negando el dolor, la pérdida o la injusticia. Lo que hace es señalar que una parte del desorden nace cuando añadimos a los hechos una cadena de interpretaciones que nos arrastra todavía más. No sufrimos solo por lo ocurrido: sufrimos también por el relato mental que construimos alrededor.

No convertir cada contratiempo en una catástrofe

Por eso la frase ha envejecido tan bien. Encaja con el lenguaje contemporáneo de la ansiedad, la rumiación y el desgaste mental, pero no depende de él. Epicteto ya había visto algo muy reconocible: que la mente no se limita a registrar el mundo, también lo amplifica, lo distorsiona, lo dramatiza o lo envenena. Y que aprender a vivir pasa, en parte, por vigilar esa maquinaria interior antes de convertir cada contratiempo en una catástrofe.

La idea, además, no tiene nada de pasiva. A veces se confunde el estoicismo con resignarse a todo, pero en Epicteto ocurre lo contrario. Su propuesta no consiste en soportarlo todo con la cabeza baja, sino en concentrar la energía en el lugar correcto. Si algo depende de ti, actúa. Si no depende de ti, no entregues también tu paz a ese terreno. La frase sobre las cosas y lo que pensamos de ellas resume exactamente esa frontera.

También ahí reside su potencia periodística. No necesita gran explicación para enganchar porque toca una experiencia común. Cualquiera reconoce esa sensación de haber sufrido más por la anticipación, la interpretación o el miedo que por el hecho mismo. Epicteto pone nombre a esa diferencia y la convierte en una lección incómoda: muchas veces no manda tanto la realidad como la lectura que hacemos de ella.

No es casual que su influencia haya llegado tan lejos. El Manual de Epicteto fue uno de los textos estoicos más leídos durante siglos, y su pensamiento dejó huella en tradiciones filosóficas y morales posteriores.

Quizá por eso esta frase sigue sonando tan viva. No promete eliminar el dolor ni ofrece consuelos fáciles. Lo que propone es algo más sobrio y más útil: mirar con cuidado el lugar exacto donde una dificultad se convierte en sufrimiento. Y recordar que, en ocasiones, lo que más pesa no es lo que ocurre, sino la versión que nuestra mente fabrica sobre ello.