Javier Darío Restrepo: “El buen periodista es, ante todo, buena persona”

No todas las frases sobre periodismo resisten el paso del tiempo. Muchas suenan bien, pero se agotan rápido. La de Javier Darío Restrepo, en cambio, mantiene intacta su fuerza porque no habla solo del oficio, sino del carácter. “El buen periodista es, ante todo, buena persona” aparece recogida por la Fundación Gabo entre sus citas más recordadas y resume mejor que muchas teorías una forma exigente de entender la profesión.

Ahí está precisamente su potencia. Restrepo no colocaba el centro del periodismo en la brillantez, el ruido o la velocidad, sino en algo bastante menos vistoso y mucho más difícil: la calidad humana. Su idea no era decorativa ni sentimental. Venía de una trayectoria entera dedicada a pensar la ética del oficio, a responder dilemas reales y a recordar que informar nunca es una actividad neutra cuando afecta a personas concretas. La propia Fundación Gabo lo presenta como una figura clave de la ética periodística en Iberoamérica y recuerda que fue maestro de la institución desde 1995.

Por eso la frase funciona tan bien todavía hoy. En una época en la que el periodismo vive presionado por la polarización, la prisa y la necesidad constante de impacto, Restrepo devuelve la discusión a un punto incómodo: antes que la técnica está la conciencia. Antes que el titular está la responsabilidad. Antes que la firma está la manera de mirar a los demás. No basta con saber preguntar, redactar o contrastar. Para él, el periodismo también se jugaba en la honestidad, en la empatía y en los límites que uno decide no cruzar. Esa fue, de hecho, la línea que marcó gran parte de su trabajo como referente del Consultorio Ético y como autor de libros y reflexiones sobre la profesión.

Un pensador del oficio

Restrepo nació en Colombia en 1932 y desarrolló una larga carrera como periodista, escritor, docente y pensador del oficio. Publicó decenas de textos sobre ética periodística y se convirtió en una voz de referencia para varias generaciones de reporteros en América Latina. Cuando murió en 2019, buena parte de los homenajes insistieron en esa idea: no se iba solo un periodista veterano, sino uno de los grandes maestros morales del oficio en español.

La frase elegida concentra muy bien ese legado porque desmonta una tentación muy habitual: creer que el buen periodismo depende únicamente del talento o de la destreza profesional. Restrepo empuja la discusión a otro terreno. Sugiere que una mala persona, por brillante que sea, acaba encontrando tarde o temprano la forma de deformar lo que cuenta: por soberbia, por oportunismo, por cinismo o por desprecio hacia quienes aparecen en sus historias. Y plantea lo contrario: que la decencia no es un adorno del periodista, sino una de sus herramientas esenciales.

Esa es también la razón de que la cita siga circulando tanto. No promete una versión romántica del periodismo ni regala una épica fácil. Lo que propone es más incómodo y más serio: que el oficio empieza mucho antes de sentarse a escribir. Empieza en la manera de escuchar, en cómo se trata una fuente, en la prudencia con una víctima, en la resistencia a manipular un dato, en la capacidad de no olvidar que detrás de cada noticia hay vidas reales.

Javier Darío Restrepo dejó muchas reflexiones memorables, pero esta conserva una fuerza especial porque va al hueso. En apenas unas palabras convierte el periodismo en una cuestión de técnica y también de conciencia. Y recuerda algo que a menudo se olvida cuando todo corre demasiado: que para contar bien el mundo, primero hay que mirar bien a las personas.