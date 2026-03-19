"De tal palo, tal astilla" lo conoce todo el mundo, pero estos otros refranes sobre padres casi nadie los recuerda

Pocas cosas han dado tanto juego a los refranes como la familia. Y dentro de ese pequeño mundo de frases populares, los padres ocupan un lugar central. El más conocido de todos sigue siendo “De tal palo, tal astilla”, una fórmula que casi todo el mundo entiende al instante y que sirve para señalar el parecido entre padres e hijos, ya sea en el físico, en el carácter o en la manera de comportarse.

Pero no es ni mucho menos el único. El refranero español está lleno de dichos que hablan de la huella que dejan los padres, de lo que se hereda en casa y de cómo una generación condiciona a la siguiente. Algunos siguen sonando familiares. Otros, en cambio, han ido quedando mucho más arrinconados.

Uno de los más expresivos es “De padres cantores, hijos jilgueros”. El sentido es bastante claro: los hijos tienden a parecerse a sus padres en habilidades, inclinaciones o talentos. No se refiere solo a cantar. En realidad, usa esa imagen para hablar de cualquier destreza que parece repetirse dentro de la familia.

Muy cerca de esa idea está “De tal padre, tal hijo”, que casi funciona como una versión más seca y directa del popular “De tal palo, tal astilla”. Aquí no hay rodeos: el refrán subraya que los hijos suelen reproducir rasgos, costumbres o maneras de ser que han visto en casa.

Algo parecido ocurre con “Hijo de gato, caza ratón”, que tiene un tono más visual y más popular. La frase apunta a lo mismo: quien nace en un determinado entorno termina aprendiendo ciertas habilidades o adoptando determinados comportamientos casi por inercia. No es solo herencia biológica, sino también aprendizaje y convivencia.

Otros refranes se fijan menos en el parecido y más en el esfuerzo de una generación para que la siguiente viva mejor. Algunos ponen el foco en la crianza y en la influencia moral de quienes educan. Ahí encajan expresiones como “Padres buenos crían hijos honrados” o “Buen padre, buen hijo”, que resumen una idea muy antigua y muy presente en la sabiduría popular: el ejemplo de los padres pesa en la conducta posterior de los hijos. Son frases más normativas, más de enseñanza, pero reflejan muy bien cómo entendía el refranero la transmisión de valores dentro de la familia.

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En ese mismo terreno aparece “Crianza de padres, honra de hijos”, que da un paso más y relaciona de forma directa la educación recibida en casa con la reputación o el comportamiento que los hijos mostrarán después ante los demás. Es un refrán menos conocido hoy, pero bastante revelador sobre la importancia que se daba antes a la casa como primera escuela moral.

También entra ahí “Padre bodeguero, hijo caballero”, una expresión que resume una idea muy antigua: el trabajo duro de los padres puede convertirse en ascenso social para los hijos. Es un refrán menos conocido hoy, pero muy revelador sobre cómo se entendía antes la familia como una cadena de sacrificios y mejoras.

Otro refrán muy interesante es “De casta le viene al galgo”. Se usa para señalar que algunas cualidades o formas de comportarse vienen de familia, como si ciertas virtudes o capacidades no surgieran de la nada, sino que ya estuvieran en el origen. Es uno de esos dichos que siguen vivos, aunque a veces ya no se recuerde del todo su sentido más familiar.

También está “Lo que se aprende en la cuna, siempre dura”, que no menciona de forma explícita a los padres, pero habla de ellos en el fondo. Porque lo que esta frase recuerda es que la crianza temprana deja marcas profundas. Lo aprendido en casa durante la infancia, para bien o para mal, acompaña durante años y muchas veces durante toda la vida.

Todos estos refranes comparten algo: la idea de que la familia no solo transmite apellidos o bienes, sino maneras de estar en el mundo. Un gesto, una costumbre, una forma de hablar, una disciplina o incluso una vocación pueden pasar de una generación a otra sin necesidad de grandes discursos. El refranero, que siempre ha tenido ojo para resumir lo importante en pocas palabras, convirtió esa evidencia cotidiana en fórmulas fáciles de recordar.

Quizá por eso siguen teniendo fuerza incluso cuando ya no se oyen tanto. Hablan de algo muy reconocible: el peso de la educación, la herencia del ejemplo y esa mezcla entre parecido y diferencia que define a casi todas las familias. Unos padres no determinan por completo a sus hijos, pero dejan rastro. Y eso el refranero lo entendió mucho antes que cualquier manual moderno.

“De tal palo, tal astilla” sigue siendo el rey de todos ellos porque se entiende rápido y vale para casi cualquier situación. Pero alrededor suyo sobreviven otros refranes menos repetidos que cuentan lo mismo desde ángulos distintos. Y juntos componen una pequeña radiografía popular de la familia: lo que se copia, lo que se aprende, lo que se hereda y lo que se arrastra de padres a hijos casi sin darse cuenta.