Arte que arranca sonrisas

Lo tengo guardado hace muchos años. Es un posavasos con un dibujo de una especie de divertida espiral que un amigo me dedicó y que conservo con especial cariño por lo que representa: encuentros divertidos, de risas y vino, organizados por el inolvidable Sergio Balseyro. Ese amigo es Pepe Picó, ahora en ambientes artísticos Pepe Pétalo. Y de aquellos garabatos, a estos monigotes. Hace unos días inauguró una exposición en el Centro Municipal de las Artes, que dirige Cati Rodríguez, con cuarenta cuadros que invitan a la sonrisa y que se titula «Universo Pétalo».

Muchísimos amigos, como Pedro Picatoste, Pepa Ripoll, Carmen Jurado, Ana Madrid, Mayte Blázquez, Manuel Avilés, Reyes García Artiaga, Silvia o Arancha García Espinosa, que quisieron ser los primeros en contemplar estos cuadros. En una pared, una serie dedicada a Toledo, con reproducciones de monumentos de la ciudad pintadas por Pepe donde aparecen algunos coloridos monigotes.

Pepe Pétalo acompañado de Ana Jiménez, Cristina Estañ y Pilar López. / @adrianchots

Se oían cuchicheos entre los asistentes comentando que algunos de los cuadros se asemejaban a Buscando a Wally, pero sin que hubiera ningún Wally; y otros que recordaban a los comecocos de hace unas décadas. Pétalo se ha debido dejar los ojos en esas obras, porque hay cientos de personajes diminutos y todos diferentes.

Por allí deambulaban también artistas como Aurelio Ayela, Oliva Baeza, Juan Carlos Raya, Ana Pastor, Aurelia Masanet, Beatriz Oliva, Pepe Gimeno, Nelia Herrero, Eva Ramos, Ana Jiménez, Marisa González o David Delgado. Y el dúo de los Alejandros, Martínez y Torres, artistas y residentes en Elda, recientes ganadores de sendos reconocimientos en los premios «Miradas» de la Fundación Jorge Alió.

Juan Antonio Ribera, Luana Dela Giustina y el artista. / @adrianchots

Una de las más contentas con la exposición, Nayma Beldjilali, porque la Concejalía de Cultura, que ella dirige, tiene sus oficinas en este Centro de Arte, así que agradeció «ver todos los días esta exposición que te roba una sonrisa y te provoca alegría. Recuerda a nuestra niñez, a lo que pintábamos en las esquinas de los folios, así que son garabatos que te hacen pensar y recordar la vida».

Más conocidos llenaban la sala, como Juan Planelles, director territorial de Agricultura; el empresario villenense Juan Antonio Ribera (Texahtenea.es); Luis Zaragoza (Posidonia), Juan Luis Mira (Jácara), Juan Vicente Cantó (Necomplus), José Francisco Martínez (JOMAR), el director de fotografía Miguel Garví, la abogada Eva Climent, la doctora Teresa Bernabéu, la diseñadora de joyas Pilar López, la interiorista Cristina Estañ, la Dj internacional Nita Funk, la odontóloga Isabelle Martín, la traductora Corinna Doose, o la directora del espacio artístico La Esfera, en Monóvar, Mila Ortuño.

El protagonista, Pepe Pétalo, reconoció que es muy tímido y prefiere pintar a hablar, pero agradeció la multitudinaria asistencia a la que se sumó a última hora el alcalde, Luis Barcala, que no se quiso perder la inauguración de esta exposición que se puede visitar hasta el próximo 24 de abril y que te hace, después de alegrarte el espíritu, llevarte las endorfinas puestas.

El jurado del premio de la Sociedad de Conciertos de Alicante junto a Afonso Ramón Borja. / INFORMACIÓN

El jurado habla maravillas de este joven que, con 20 años, ha sido el ganador, por absoluta unanimidad (sé que es redundante, pero es que insistieron mucho en lo bueno que es) del premio de la Sociedad de Conciertos de Alicante que preside Telma Bonet.

Acompañados por Alfonso Ramón Borja, los componentes del jurado Ana María Flori, Jesús María Gómez, María Moncunill, Segundo Fernández y Vicente Antón, aseguran que Luis Aracama, violonchelista, les dejó con la boca abierta, que es un crack, por lo que no tuvo rival a la hora de alzarse con el premio, que incluye 3.000 euros y, sobre todo, un concierto dentro de la programación de la Sociedad. ¡Deseando que llegue ese momento para escuchar a este joven y muy prometedor artista! Como anécdota, decir que el saxofonista de Elda Manuel Mondéjar Amat es la segunda vez que queda segundo en este concurso. ¡Ánimo, que a la tercera va la vencida!

Loreto Serrano, alcaldesa de Santa Pola, José Juan López y Carratalá. / INFORMACIÓN

Tradición en imágenes

Es un libro, pero contiene pocas palabras; cuenta una historia que se ha transmitido durante generaciones, pero sin letras. Es un libro, sí, pero no es para leerlo; es para observarlo minuciosamente, contemplarlo con ojos curiosos, escrutar sus detalles, deleitarse con el ambiente que presenta. Son estampas con alma, que transmiten, que van a la esencia, que emocionan. El fotógrafo José Manuel Carratalá estuvo visitando durante diez años el puerto de Santa Pola y disparó más de ocho mil fotos. Hace unos días presentó en el baluarte del castillo de Santa Pola el libro Pescadores y pescados, un compendio de ese trabajo, con 54 impactantes imágenes en blanco y negro que se clavan en la piel como anzuelos.

José Juan López, responsable de prensa del Ayuntamiento de Santa Pola, fue el introductor de Carratalá, del que dijo que su trayectoria ha evolucionado desde el fotoperiodismo hasta convertirse en el artista de la foto con emoción. Por su parte, la alcaldesa, Loreto Serrano, se mostró visiblemente conmovida con el libro ya que «todos los santapoleros tenemos algo que ver con la pesca. Y en un momento muy complicado y difícil para el sector, este libro es un regalo que nos hace revivir nuestros orígenes».

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Gabriel, pescador jubilado del arrastrero Rosqui, uno de los partícipes del libro. / INFORMACIÓN

El regalo fue para los asistentes, entre los que se encontraban el concejal de Pesca y Agricultura, Ángel Piedecausa; Marian Sempere, responsable de Bibliotecas; Enrique Pérez Penedo, Óscar Saorín, Esther Muñoz, Chelo Alemany, Pedro Quiñonero o las hermanas del fotógrafo, Alicia y Mavi, o su hija Gloria. Gracias a la subvención de la Diputación de Alicante para actividades culturales, musicales y escénicas que ha recibido el Ayuntamiento de Santa Pola para la edición de esta publicación que se engloba dentro de la serie Quaderns de Santa Pola, todos salimos con un ejemplar que, aunque parezca mentira, ¡huele a mar!