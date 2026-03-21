La DGT introduce nuevas normas para autocaravanas antes de Semana Santa: descubre cuáles son
Cambios en ITV, estacionamiento y señalización en un momento clave para los viajes por carretera
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado la normativa que regula el uso de autocaravanas en España en vísperas de Semana Santa. En un contexto de fuerte crecimiento del "caravaning", estos cambios buscan adaptar las reglas a la realidad actual y aclarar aspectos que afectan directamente a miles de conductores.
El auge de las autocaravanas en España ha sido notable en la última década. El parque de estos vehículos ha pasado de poco más de 48.000 en 2015 a cerca de 137.000 en la actualidad, una cifra que refleja el creciente interés por esta forma de viajar.
Los cambios DGT autocaravanas antes de Semana Santa llegan para dar respuesta a esta evolución, especialmente en lo relacionado con la inspección de vehículos.
ITV: diferencias clave según el tipo de vehículo
Uno de los puntos más importantes de los cambios de la DGT sobre las autocaravanas afecta a la inspección técnica. No todos los vehículos tienen los mismos plazos.
Para las autocaravanas:
- Hasta 4 años: sin ITV
- De 4 a 10 años: cada dos años
- Más de 10 años: revisión anual
En el caso de los furgones vivienda o camper:
- Hasta 10 años: ITV anual
- Más de 10 años: cada seis meses
Estas diferencias responden a la clasificación técnica de cada vehículo.
Normas de estacionamiento y competencias municipales
Otro aspecto relevante de los cambios es la regulación del estacionamiento en zonas urbanas.
Las autocaravanas pueden aparcar en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo, pero deben respetar las ordenanzas municipales. Los ayuntamientos pueden limitar tiempos o prohibir la acampada fuera de zonas habilitadas.
Esta interpretación se basa en una sentencia del Tribunal Supremo que avala estas restricciones para garantizar la seguridad vial y el uso equilibrado del espacio público.
Nueva señal para mejorar la experiencia de viaje
Entre las novedades destaca la incorporación de la señal S-128, que indica puntos de vaciado de aguas residuales para autocaravanas. Esta medida busca facilitar el uso adecuado de estos vehículos, además de mejorar la información en carretera.
También se refuerza la importancia de las áreas específicas para autocaravanas, que deben estar correctamente equipadas y señalizadas.
Claridad normativa en todo el territorio
La nueva instrucción también pretende mejorar la coordinación entre la normativa estatal y las regulaciones locales. Comunidades autónomas como Madrid, Navarra o Extremadura han desarrollado sus propias normas sobre áreas de acogida.
Con estos cambios se busca un marco más claro para usuarios y administraciones en un momento de alta movilidad. La actualización llega justo antes de uno de los periodos con mayor número de viajes del año.
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