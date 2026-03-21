La DGT introduce nuevas normas para autocaravanas antes de Semana Santa: descubre cuáles son

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado la normativa que regula el uso de autocaravanas en España en vísperas de Semana Santa. En un contexto de fuerte crecimiento del "caravaning", estos cambios buscan adaptar las reglas a la realidad actual y aclarar aspectos que afectan directamente a miles de conductores.

El auge de las autocaravanas en España ha sido notable en la última década. El parque de estos vehículos ha pasado de poco más de 48.000 en 2015 a cerca de 137.000 en la actualidad, una cifra que refleja el creciente interés por esta forma de viajar.

Este es el crecimiento de las caravanas en los últimos 10 años / DGT

Los cambios DGT autocaravanas antes de Semana Santa llegan para dar respuesta a esta evolución, especialmente en lo relacionado con la inspección de vehículos.

ITV: diferencias clave según el tipo de vehículo

Uno de los puntos más importantes de los cambios de la DGT sobre las autocaravanas afecta a la inspección técnica. No todos los vehículos tienen los mismos plazos.

Para las autocaravanas:

Hasta 4 años: sin ITV

De 4 a 10 años: cada dos años

Más de 10 años: revisión anual

En el caso de los furgones vivienda o camper:

Hasta 10 años: ITV anual

Más de 10 años: cada seis meses

Estas diferencias responden a la clasificación técnica de cada vehículo.

Vecinos de la pedanía de Verdegás, en Alicante, denuncian inseguridad por los residentes en las caravanas aparcadas / Alex Domínguez

Normas de estacionamiento y competencias municipales

Otro aspecto relevante de los cambios es la regulación del estacionamiento en zonas urbanas.

Las autocaravanas pueden aparcar en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo, pero deben respetar las ordenanzas municipales. Los ayuntamientos pueden limitar tiempos o prohibir la acampada fuera de zonas habilitadas.

Esta interpretación se basa en una sentencia del Tribunal Supremo que avala estas restricciones para garantizar la seguridad vial y el uso equilibrado del espacio público.

Nueva señal para mejorar la experiencia de viaje

Entre las novedades destaca la incorporación de la señal S-128, que indica puntos de vaciado de aguas residuales para autocaravanas. Esta medida busca facilitar el uso adecuado de estos vehículos, además de mejorar la información en carretera.

También se refuerza la importancia de las áreas específicas para autocaravanas, que deben estar correctamente equipadas y señalizadas.

Claridad normativa en todo el territorio

La nueva instrucción también pretende mejorar la coordinación entre la normativa estatal y las regulaciones locales. Comunidades autónomas como Madrid, Navarra o Extremadura han desarrollado sus propias normas sobre áreas de acogida.

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Con estos cambios se busca un marco más claro para usuarios y administraciones en un momento de alta movilidad. La actualización llega justo antes de uno de los periodos con mayor número de viajes del año.