La función oculta del móvil que puede salvarte la vida en un accidente: así se activa en iPhone y Android

La Policía Nacional ha lanzado un aviso importante: tu teléfono móvil puede pedir ayuda por ti en caso de accidente grave. Esta función, todavía desconocida para muchos usuarios, puede marcar la diferencia en una situación de emergencia, especialmente si la persona no puede reaccionar.

Una herramienta clave que muchos no tienen activada

Cada vez más móviles incorporan sistemas de detección de accidentes. Sin embargo, no todos los usuarios saben que existen o cómo configurarlos. Según recuerda la Policía Nacional, activar esta opción permite que el dispositivo detecte un impacto fuerte o una situación de riesgo y, si no hay respuesta del usuario, llame automáticamente a los servicios de emergencia.

Este tipo de tecnología puede ser especialmente útil en accidentes de tráfico, caídas o situaciones en las que la persona queda inconsciente.

Cómo activar la función en iPhone

En los dispositivos de Apple, esta opción se encuentra dentro de los ajustes del sistema. Para activarla hay que seguir estos pasos:

Ir a Ajustes

Entrar en Emergencia SOS

Activar la opción “Llamar tras un accidente grave”

Una vez activada, el iPhone será capaz de detectar accidentes importantes y contactar con emergencias si el usuario no responde.

Cómo activar la detección en Android

En el caso de Android, el proceso es también sencillo, aunque puede variar ligeramente según el fabricante:

Acceder a Ajustes

Pulsar en Seguridad personal y emergencias

Activar la opción “Detección de accidentes de coche”

Al igual que en iPhone, el teléfono analizará posibles impactos y actuará automáticamente si es necesario.

Cómo funciona este sistema de emergencia

El móvil utiliza distintos sensores, como el acelerómetro o el giroscopio, para detectar movimientos bruscos o impactos. Cuando identifica un posible accidente, lanza una alerta al usuario. Si la persona no responde en unos segundos, el dispositivo realiza una llamada automática a emergencias y puede compartir la ubicación exacta.

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Esta función convierte al teléfono en una herramienta de seguridad adicional, especialmente en desplazamientos por carretera o en actividades en solitario.