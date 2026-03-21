La Policía Nacional alerta de una estafa que suplanta multas de la DGT

La Policía Nacional ha lanzado un aviso urgente sobre una nueva estafa de multa de la DGT que está circulando a través de mensajes de texto. El fraude, cada vez más extendido, busca engañar a los conductores haciéndoles creer que tienen una sanción pendiente de pago.

En los últimos días, varios usuarios han recibido un SMS en el que se les indica que tienen una multa sin pagar. El mensaje invita a “acceder al expediente” para completar el proceso, generando una sensación de agobio que empuja a actuar sin pensar por si la multa pudierra ascender.

Cómo funciona la estafa de multa DGT

El método es sencillo, pero efectivo. Los ciberdelincuentes envían un mensaje que aparenta ser oficial. En él, se informa de una supuesta infracción de tráfico y se incluye un enlace para consultar los detalles.

Al hacer clic, la víctima es redirigida a una página web que imita la estética de la Dirección General de Tráfico (DGT). Allí se le pide que introduzca datos personales, como su DNI, e incluso información bancaria para pagar la supuesta multa.

Sin embargo, todo es falso. Tal y como recuerda la Policía Nacional, la DGT no comunica sanciones ni expedientes por SMS. Este detalle es clave para detectar la estafa y evitar caer en la trampa.

El peligro de los mensajes sospechosos

Las autoridades insisten en que no se debe confiar en este tipo de mensajes. Aunque puedan parecer reales, contienen señales de alerta claras. En muchos casos, los enlaces tienen direcciones extrañas o errores en el texto. Además, el mensaje suele generar urgencia, lo que es una técnica habitual en fraudes. La recomendación es clara: no entrar en enlaces sospechosos y verificar siempre la información en canales oficiales.

Qué hacer si recibes este SMS

Si te llega un mensaje de este tipo, lo más importante es no interactuar con él. No pulses el enlace ni introduzcas ningún dato. Lo recomendable es eliminar el SMS y, si es posible, reportarlo a las autoridades.

También se aconseja revisar cualquier notificación de multas únicamente a través de los canales oficiales de la DGT, como su página web o la Dirección Electrónica Vial (DEV). En caso de haber facilitado información personal o bancaria, es fundamental contactar de inmediato con el banco para evitar posibles cargos fraudulentos.

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La estafa de la multa de la DGT no es un caso aislado. Este tipo de engaños digitales ha aumentado en los últimos años, aprovechando el uso masivo de teléfonos móviles y la confianza en mensajes aparentemente oficiales.