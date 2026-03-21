Villamanín busca dejar atrás su pesadilla: los premiados del Gordo podrán cobrar desde el martes

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León), que vendió más participaciones que las respaldadas por décimos en el premio Gordo de la Lotería de Navidad, ha informado este sábado de los pasos que tienen que seguir los portadores de participaciones agraciadas y registradas en la web habilitada al efecto para poder cobrar el premio a partir del próximo martes, 24 de marzo.

En un nuevo comunicado difundido este sábado en redes sociales, la Comisión ha informado de que a falta de un día para que finalice el plazo para registrar las papeletas agraciadas, indispensable para cobrar el premio y que finaliza mañana domingo a las 24:00 horas, se ha producido un "registro masivo, cercano a la totalidad de la papeletas", pero sin especificar en qué porcentaje, que el pasado lunes alcanzaba ya el 85 %.

Una vez finalice la fecha de registro, y tras realizar el recuento definitivo de todas las papeletas registradas, un despacho de abogados se pondrá en contacto con cada una de las personas que se hayan identificado como ganadores del premio para informarles detalladamente de todo el proceso de cobro, que se realizará por orden de registro en el sistema habilitado.

Reunión en Villamanin (León), por el posible fraude en el primer premio de la lotería de Navidad. / J.Casares / EFE

La Comisión también ha informado de que ya tiene el trámite legal de registro concluido en la Junta de Castilla y León, a la que han agradecido su "agilidad en la gestión", y ya tiene depositado en una cuenta bancaria el abono total del premio realizado por Loterías y Apuestas del Estado, una vez realizada la retención fiscal correspondiente.

Así, la entidad bancaria Abanca será la encargada de agilizar los pagos a los agraciados por la Lotería a partir del próximo martes, en un proceso en el que se asignará un día y hora específicos para cada premiado para que acuda a la sucursal bancaria para hacer efectivo su premio.

Medidas de seguridad

Desde la comisión también se ha insistido en que como medida de seguridad los premiados no deben atender ninguna petición que llegue por correo electrónico, WhatsApp o teléfono solicitando información sobre el proceso de pago, ni que se atienda ningún mensaje que diga provenir de la entidad bancaria, ya que la comisión "será la única interlocutora válida con dicha entidad", y han recalcado que no se faciliten datos bancarios ni personales a nadie que contacte fuera de los canales oficiales.

La Comisión llevaba en sus participaciones el 79.432, número agraciado el 22 de diciembre con el primer premio de la Lotería de Navidad, pero vendió cincuenta papeletas que no tenían consignación de décimos premiados.

El 'Gordo' de la Lotería de Navidad dejó una lluvia de millones en Villamanín (León). / J.Casares / EFE

A finales de diciembre los agraciados llegaron a un frágil acuerdo para que todos pudieran cobrar el premio: suponía una quita del diez por ciento del premio de cada participación para poder hacer el reparto y la renuncia de la Comisión de Fiestas, formada por once personas, al décimo que jugaba la propia Comisión, así como sus premios personales con el objetivo de que todas las personas que adquirieron participaciones pudieran cobrar.

Con el cobro del premio se espera que finalice el culebrón que ha supuesto la llegada del 'Gordo' a Villamanín, cuyos vecinos pasaron en pocas horas de la euforia al enfrentamiento tras conocerse que se habían vendido más participaciones de las realmente premiadas, aunque todavía no se descarta que una vez que se cobre el premio algunos de los agraciados pueda denunciar los hechos al sentirse perjudicado por la quita.