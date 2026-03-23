La Policía alerta del “relay attack”: la estafa que vacía tu cuenta en minutos desde un SMS

Nadie le daría las claves de su banca online a un delincuente y esto es precisamente lo que los estafadores tratan de sortear gracias a la tecnología. La Policía Nacional ha advertido de una serie de estafas llamadas "relay attack" en la que muchos usuarios ya están cayendo y que, en pocos pasos que empiezan con un SMS y acaban en un cajero automático, pueden desplumarte toda la cuenta bancaria.

En la estafa del relay attack primero te preocupan, advirtiéndote de que tu cuenta se ha visto vulnerada y después se ganan tu confianza mediante una persona que se hace pasar por un trabajador del banco. En cuestión de minutos pueden dejarte sin ahorros, por lo que desde la Policía subrayan de nuevo que jamás facilites ninguna de tus claves bancarias por teléfono.

Cómo funciona esta estafa

Desde el cuerpo de Policía Nacional han advertido de esta práctica cada vez más común en la que los estafadores primero envían un SMS con el nombre de tu banco, alertando de un supuesto inicio de sesión o de un cargo no autorizado a tu cuenta. "En dicho mensaje facilitan un número de teléfono para que te pongas en contacto con ellos y se hacen pasar por empleado del banco que te va a ir dando instrucciones para que canceles una supuesta operación", señalan. Sin embargo, lo único que quieren con esta llamada es obtener tus datos de manera fraudulenta. "El falso empleado te enviará un mensaje por WhatsApp para que te descargues una aplicación y te pedirá que acerques tu tarjeta de débito o de crédito al móvil para que esta pueda leer los datos", cuentan desde la Policía. Así, mediante tecnología NFC, roban la información relacionada con tu tarjeta que usará una tercera persona (también estafador) que estará esperando en un cajero automático preparada para extraer todo tu dinero.

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Una vez más cabe recordar la importancia de no compartir datos personales o claves bancarias por vía telefónica, así como denunciar cualquier intento de estafa a la Policía o a tu propia entidad bancaria.