Un multimillonario finlandés, sancionado con 120.000 euros por una multa de tráfico: allí se paga en función de la declaración de la Renta

Anders Wiklöf, un multimillonario finlandés, ha sido multado en su país con 120.000 euros por exceso de velocidad. El adinerado empresario iba a 59 km/h en una zona acotada a 30 km/h cuando fue sorprendido por la Policía.

El suceso tuvo lugar en una zona urbana de Mariehamn, en el archipiélago de Åland. Según informó este martes el diario local 'Nya Åland' y que recoge EFE, Wiklöf, millonario dueño de un holding compuesto por más de 20 empresas, admitió su error y reconoció al citado medio que conducía "un poco demasiado rápido", por lo que no recurrirá la multa ante la Justicia y la pagará íntegramente.

"Los agentes me preguntaron si quería llevar el caso al juzgado, pero ¿por qué iba a hacerlo? Si he cometido un error, lo he cometido, así que lo acepto, no hay más que decir. Eran chicos educados y simpáticos y sólo hacían su trabajo", afirmó Wiklöf.

Si hubiera rebasado el límite de velocidad en un kilómetro por hora más, el millonario habría cometido una infracción de tráfico muy grave, por lo que, además de los 120.000 euros de multa, le habrían retirado el permiso de conducir durante varios meses.

Un conductor reincidente con multas que ascienden a 400.000 euros

No es la primera vez que el empresario es multado al volante ya que el medio de comunicación local incide que en los últimos 13 años ha desembolsado 400.000 euros en multas de tráfico. En 2023 cometió una infracción de tráfico muy grave que le costó 121.000 euros y la retirada temporal del permiso de conducir.

La explicación a estas altas cuantías se explica porque la ley finlandesa cuenta con un sistema de multas proporcionales a los ingresos del infractor y que se calculan a partir de la última declaración de la renta disponible.

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La ley considera un exceso de velocidad grave rebasar en más de 20 kilómetros por hora el límite establecido y lo castiga con un número de "días de multa" (los ingresos anuales divididos entre los días laborables del año) que aumenta cuanto más grave es la infracción.