Alejandro Dumas, escritor: “Toda la sabiduría humana está contenida en estas dos palabras: esperar y tener esperanza”

Hay frases que no se quedan en un libro: saltan de la página, sobreviven al personaje y acaban circulando como una pequeña brújula moral. A Alejandro Dumas le ocurrió con una de las sentencias más citadas de El conde de Montecristo:

“Toda la sabiduría humana está contenida en estas dos palabras: esperar y tener esperanza”

No es una frase menor ni decorativa. Resume, en realidad, el corazón de una de sus novelas más famosas. Dumas no construyó solo una gran historia de aventuras, traición y venganza, sino también un relato sobre el tiempo. Su protagonista, Edmond Dantès, no se transforma de un día para otro. Antes de convertirse en el conde de Montecristo, pasa por la caída, el encierro, la pérdida y la espera. Por eso esa idea de aguantar y confiar no suena impostada: nace del propio mecanismo de la novela.

En Dumas, la esperanza nunca es blanda. No tiene nada de consuelo vacío ni de optimismo ingenuo. Es casi una disciplina. Esperar no significa quedarse quieto, sino soportar el golpe sin rendirse antes de tiempo. Y tener esperanza tampoco equivale a fantasear, sino a conservar una certeza íntima cuando todo alrededor invita a abandonarla. Ahí está buena parte de la fuerza de la cita: convierte dos palabras aparentemente simples en un programa de resistencia.

También encaja con el personaje público y literario de Dumas. Fue un autor desbordante, popular, dueño de un ritmo narrativo que todavía hoy funciona con una facilidad asombrosa. Sus novelas avanzan con duelos, conspiraciones, juramentos y giros, pero debajo de esa maquinaria siempre late una idea muy clara: la vida cambia, la fortuna gira y ningún momento, por oscuro que sea, tiene por qué ser el último. Esa confianza en el movimiento del destino explica que una frase así haya sobrevivido más de siglo y medio.

Quizá por eso sigue circulando tanto fuera de la literatura. Se usa en momentos de crisis, en textos de autoayuda, en discursos sentimentales y hasta en mensajes cotidianos. Pero su origen literario le da una densidad que muchas veces se pierde cuando se repite sin contexto. En El conde de Montecristo, no es una frase amable para levantar el ánimo en cinco segundos. Es la conclusión de un viaje largo, duro y profundamente novelesco.

Dumas, que sabía como pocos atrapar al lector, dejó ahí una de esas líneas que parecen hechas para durar. No porque ofrezca una gran teoría del mundo, sino porque condensa una experiencia muy humana: la de quien no puede acelerar el tiempo, pero decide no darse por vencido. Y eso, dicho por el autor de una de las grandes historias de supervivencia de la literatura, tiene bastante más peso del que parece.