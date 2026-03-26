La opinión de una profesora de Bioética sobre el caso de Noelia que se ha viralizado

Reproducimos a continuación el contenido del hilo que en la red social X ha difundido esta mañana Elena Postigo, profesora de Filosofía y Bioética y directora del Instituto de Bioética UFV:

"Buenos días. Ayer me pidieron que dijera algo sobre el caso de #Noelia desde la #Bioética. Confieso que su historia me ha conmovido profundamente. La de una joven, hija de padres divorciados con dificultades, de la que se hizo cargo Asuntos Sociales y fue internada en un centro de menores. Allí sufrió una violación grupal y no recibió la atención psicológica ni el acompañamiento humano que necesitaba. Un intento de suicido fallido, queda en silla de ruedas y ahonda en su dolor. Su historia deja al descubierto las grietas más profundas de nuestro sistema: una víctima de un abandono institucional que la dejó completamente sola ante el dolor. Ahora, su petición de ayuda para morir se presenta como un acto de libertad, cuando en realidad expresa la desesperanza de quien nunca fue acogida ni tratada como merecía. No estamos ante un caso de #eutanasia, sino de #suicidioasistido. Noelia no padece una enfermedad terminal, sino una depresión profunda derivada de un trauma no sanado. Aun así, la ley permite abrir esa puerta sin distinguir entre un sufrimiento físico irreversible y un sufrimiento psicológico que puede tratarse y aliviarse. Es una falla gravísima que sienta un precedente: una norma que hoy se aplica a quienes podrían recuperar su vida si recibieran la ayuda, la terapia y el acompañamiento adecuados. La vida de Noelia es valiosa, aunque ella no lo perciba ni lo vea. La #dignidad humana no depende del sufrimiento ni de la autonomía entendida como autosuficiencia. Nace del valor único de cada persona, de su necesidad de vínculos, cuidado y amor. Sin embargo, la ley, en lugar de ofrecer compasión real, termina legitimando la renuncia a la vida de quienes más necesitan apoyo y esperanza. Noelia no necesita que el Estado le ofrezca la muerte, necesita que alguien le devuelva el sentido, la ayuda y la posibilidad de sanar. A mi juicio, lo que está ocurriendo con ella no es un gesto de libertad, sino el reflejo de un profundo fracaso colectivo. Cuando la vida duele, lo verdaderamente humano es cuidar, acompañar y sostener, no matar. Me duele una sociedad que sólo sabe ofrecer esta salida a una joven de 25 años, adulta y consciente, pero con heridas aún abiertas y profundas. Siento una enorme compasión por Noelia, una compasión que debería traducirse en presencia, acompañamiento y cuidado, no en la autorización para morir. Que el Estado contemple el suicidio asistido para una persona tan joven me parece un error gravísimo y, sobre todo, una derrota moral. Sí, la ley de eutanasia lo permite y Estrasburgo ampara su decisión, pero no todo lo que es legal es necesariamente ético ni verdaderamente humano. Estas palabras no servirán de nada. Todo mi afecto para ella y su familia en estos momentos tan duros.

PS: “Varios artículos señalan que en ese momento estaba bajo tutela de la Generalitat y había pasado por centros de acogida de menores, pero la agresión se sitúa cuando ya era mayor de edad y vivía en un entorno tutelado/social, no como una agresión “en el centro de menores” en el sentido estricto ni necesariamente cometida por otros menores internos”. Apunte/corrección que no varía lo esencial de mi escrito. Lo relevante no es el dónde ni el cuándo sino Noelia y sus efectos en ella."