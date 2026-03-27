Estimar Hotels sitúa a Calp como el destino ideal para una Semana Santa de calma y mar

Con la llegada de la Semana Santa, Calp se presenta como uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo para quienes buscan detener el ritmo, reconectar con el entorno y disfrutar de unos días marcados por la tranquilidad, la reflexión y el bienestar. En este escenario, Estimar Hotels pone en valor una propuesta que convierte la estancia en una experiencia completa, combinando la programación cultural y el entorno natural de la localidad con el confort, la gastronomía y el relax de sus hoteles.

Calp se suma al mapa provincial con una Semana Santa que encuentra en el entorno mediterráneo un marco singular. La cercanía del mar, la presencia de visitantes y el pulso de una localidad abierta no han borrado unas costumbres que siguen vivas y que mantienen su lugar dentro del calendario local. Su interés reside, precisamente, en esa convivencia entre tradición y paisaje costero, una combinación que ayuda a entender la diversidad con la que se vive la Semana Santa en la Costa Blanca.

Habitaciones con vistas al Mediterráneo en Estimar Hotels. / Lars ter Meulen

En este contexto, Estimar Hotels refuerza su posicionamiento apostando por una idea clara: la Semana Santa no solo como periodo vacacional, sino como un momento de pausa emocional, de relax y de disfrute consciente de cada instante. Una escapada en la que es posible vivir los actos programados de la Semana Santa de Calp, recorrer algunas de sus rutas y paseos y, al mismo tiempo, disfrutar de todos los atractivos de una estancia pensada para el descanso, el bienestar, la gastronomía y las experiencias memorables.

Experiencias más allá del alojamiento

El entorno privilegiado de Calp, con sus playas, calas y puerto junto a la presencia icónica del Peñón de Ifach, así como Las Salinas de Calpe o la Sierra de Oltà, invita a bajar el ritmo y a dejarse llevar por el estilo de vida mediterráneo. En ese marco, Estimar Hotels propone experiencias que van mucho más allá del alojamiento: gastronomía, wellness, ocio y atención personalizada para diferentes tipos de viajeros. Todo ello bajo un mismo hilo conductor: el Mediterráneo auténtico entendido como paisaje, sabor, calma y forma de vivir.

Apartamento Estimar Calpe Suitopía. / E. H.

Además, los dos establecimientos que Estimar Hotels posee en la localidad se consolidan como una opción ideal para el turismo deportivo, al estar certificados por la Real Federación Española de Ciclismo y haber sido de los primeros en obtener el sello de excelencia deportiva, un reconocimiento que avala la calidad de sus instalaciones y servicios para este segmento.

Para quienes viajan en familia, Estimar Calpe Suitopía ofrece una propuesta diferencial donde diversión y descanso conviven en equilibrio. Sus habitaciones de 75 metros cuadrados, una amplia zona de piscinas de 1.000 metros cuadrados y sus tres clubes de animación infantil lo convierten en un referente para disfrutar de unos días en familia sin renunciar al confort. A ello se suma un amplio programa de animación y el respaldo del sello Tour & Kids, que refuerza su posicionamiento como hotel familiar.

Promoción exclusiva: primer niño gratis y segundo niño al 50%

Pero más allá del ocio infantil, Estimar Calpe Suitopía también ha sido concebido para favorecer esos momentos de desconexión tan buscados en estas fechas. Su renovado Sky Bar, ubicado en la planta 29, brinda un espacio privilegiado para contemplar el horizonte y disfrutar de una pausa con vistas al Mediterráneo, cóctel en mano. Por su parte, el Thalassian Suitopía Spa, con acceso infantil en horarios específicos, permite incorporar el bienestar a la escapada para todos los integrantes. Además, con motivo de Semana Santa, el hotel cuenta con una promoción exclusiva por tiempo limitado: primer niño gratis y segundo niño al 50%.

Por su parte, Solymar Gran Hotelrepresenta la alternativa perfecta para quienes desean vivir una Semana Santa más íntima, serena y exclusiva. Frente al mar y orientado al segmento adulto y de parejas, el establecimiento invita a disfrutar de una escapada romántica en la que cada detalle está pensado para el descanso y el placer de los sentidos. Su propuesta premium incluye la gastronomía mediterránea de ABISS (con producto fresco de lonja y sugerencias especiales para estas fechas), el cuidado personal en Spa Edén y momentos únicos como los que ofrece su infinity pool al atardecer o Dorée Gin & Sea, donde el mar se convierte en el mejor telón de fondo para detener el tiempo.

Su propuesta premium incluye la gastronomía mediterránea de ABISS. / Lars ter Meulen

Para más información, llamar al 965 83 17 62, escribir a info@estimarhotels.com o consultar la web oficial estimarhotels.com.