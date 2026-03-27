Cuando uno lo lleva dentro, antes o después sale. Y ella lo tenía ahí, guardado, porque en su memoria siempre ha estado grabada la imagen de su padre haciendo bocetos, dibujando esbozos o pintando obras. Y después de una larga carrera en la Conselleria de Educación, en 2018 decidió tomarse en serio su pasión. Cuenta que comenzó clases en la escuela de Remigio Soler y que le dijo que empezara pintando flores. Y ella dijo que no, que a ella le gustaban los animales y que era lo que iba a hacer. Y así surgió una cebra que el profesor tuvo que reconocer que estaba muy conseguida, y después un tigre, y después un elefante, y más tarde unos gorilas. Y quiso probar con otras cosas, retratos humanos, collages o carteles, y explorar nuevas técnicas, además del óleo, como el acrílico, el pouring, la cerámica o la ilustración digital.

Elvira Rodríguez, Juana Castro, Bea Oliva y Rosa Iraola. / INFORMACIÓN

Y es que Beatriz Oliva es una pintora reciente, pero con corazón artístico con solera de muchos años de pasión. Trabajadora, disciplinada y perfeccionista, acaba de inaugurar su primera exposición individual en la terreta, en concreto en la Asociación Artistas Alicantinos y que se puede visitar hasta el próximo 21 de abril, con una selección de 30 cuadros bajo el título de Realismo salvaje, que presentó Loles Guardiola.

El cartel oficial de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Alicante de 2022 da la bienvenida a esta muestra a la que asistieron artistas y amigos como Guillermo Miguélez, José Manuel Lledó, Alejandro Rico, Pedro de Gea, Pedro Pujalte, Rosa Iraola, Juana Castro, Juanjo Vidal, Belén Carretero, Leopoldo Soria, Pepe Carratalá, Chelo Alemany, Vicente Moya o Fernando Hidalgo. Algunos de ellos se acercaban al tigre para asegurarse que era una pintura y no una foto, del realismo que desprende y la precisión técnica buscando el mínimo detalle. Muy comentado también el cuadro La pasión de Cristo, cuyos ojos transmiten una anhelante petición de ayuda al cielo.

La pintora con dos veteranos como Ramón Palmeral y Ramón Gómez Carrión. / INFORMACIÓN

Un autorretrato, una niña pintando en la playa (que tuvo que explicar varias veces que no era un autorretrato, pero parece, la verdad), Frida Khalo, una chica africana, paisajes, marinas, barcos, y haciéndole caso al final a Remigio Soler… ¡algunas flores! Los veteranos artistas Juan Antonio Poblador y Ramón Palmeral, junto a Consuelo Reche, Isidro Fernández, Miguel Beano, Pepi Cuenca, Victoria García, Elvira Rodríguez, Ruth Martínez, Bjørn Sandstrøm, Ramón Gómez Carrión, Marisa Ayesta, Abraham Rochel, Paco Burlo o Valero Tudurí también asistieron a esta variada y colorida exposición. Y dejo para el final que también pasó por allí José Manuel Sempere, presidente de la barraca «El Cabasset», que, según dijo, le ha hecho un encargo a Bea para las hogueras… ¡Estaremos pendientes!

Geoestrategia mundial

Todos íbamos para escuchar al experimentado general, exjefe del MOE Demetrio Muñoz sobre conflictos internacionales y economía en una sesión de la Cámara Business Club. Por allí estaban, siempre puntuales, Juan Navarro, subdelegado de Defensa, y Pancho García-Almenta, exjefe del MOE. Representantes de instituciones como César Quintanilla (CEV) o Luis Castillo (APHA); empresarios como Luis y Eva Miñano, Fidel García, José Sanchís, Manuel Ferry, Armando Sala, Moisés Jiménez, Juan Argüello, Alfonso Ramón Borja o Laura Rodríguez; el embajador de Marruecos, Vicente Farach; Gema Amor, José Candela, Ramón Alonso, José María Reyes, Ana Ponsoda o Bartolo Lloret.

La presentación corrió a cargo de Jesús Navarro, con un traje azul marino de impecable hechura, pero que le quedaba hasta grande de todo lo que ha adelgazado (con mucho sufrimiento, se quejó), y que combinó con unos calcetines de camuflaje, como guiño a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Después de contar que era mal estudiante y que lo normal era que suspendiera cinco, y que le daba las notas a su hermano para que la bronca de su padre se la llevara él, habló de una historia sobre cortar las amapolas que destacan sobre las demás para mantener el poder y que nadie sobresaliera. A buen entendedor…

Pedro de Gea, Vicente Moya, Fernando Hidalgo y José Manuel Lledó. / INFORMACIÓN

Y ya, el protagonista, el general Muñoz que, después de aclarar que no era empresario, ni estratega, sino un observador, iba a profundizar en lo que deben entender hoy las empresas de los conflictos internacionales y el cambio que pueden suponer en la geoestrategia mundial. Si EE. UU. impuso su hegemonía en lo político, cultural y militar después de la Segunda Guerra Mundial, ahora China está buscando su sitio después de pasar un proceso en el que producía mucho, pero de poca calidad, a seguir produciendo mucho, pero de muy buena calidad.

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Y con Europa relegada, el orden mundial y, sobre todo, la economía, está camino de un cambio importante donde es probable que se reparta el mundo por áreas de influencia. «La guerra es la continuación de la política por otros medios», dijo, citando a Clausewitz. Después de plantear este horizonte bastante deprimente, nos consoló explicando que en un país seguro como España el turismo puede ser lo que nos salve de los nubarrones que se nos vienen encima. ¡Pues que no nos falten el sol y la playa!