Groucho Marx, actor y humorista: “El matrimonio es una institución maravillosa, pero ¿quién quiere vivir en una institución?”

No hacía falta que Groucho Marx levantara la voz para dinamitar una idea respetable. Le bastaba una frase. Y pocas le salieron tan afiladas como esa que durante décadas ha ido pasando de boca en boca, de libro en libro y de recopilación en recopilación:

“El matrimonio es una institución maravillosa, pero ¿quién quiere vivir en una institución?”

Popularmente atribuida al gran cómico estadounidense, la sentencia sigue funcionando porque entra como un chiste y se queda como una pulla.

La gracia está en el golpe de sentido. Groucho juega con la palabra “institución”, que primero suena solemne, casi intocable, y un segundo después se convierte en una jaula. Ahí aparece su estilo: un humor verbal rapidísimo, elegante en la forma y corrosivo en el fondo, muy reconocible en la figura que convirtió en marca propia durante décadas en el cine y en los escenarios. Groucho Marx fue y sigue siendo una referencia del humor verbal, capaz de sostener su comicidad en dobles sentidos y giros fulminantes.

Por eso la frase encaja tan bien con su personaje público. Groucho no era el romántico ingenuo ni el moralista. Era el hombre que miraba las convenciones sociales con una ceja levantada, como si siempre sospechara que detrás de las palabras respetables había algo ridículo. El matrimonio, presentado durante tanto tiempo como gran pilar de orden, respeto y estabilidad, le servía como blanco perfecto. No porque negara su importancia, sino porque veía en esa solemnidad el material ideal para desmontarla con una sola línea.

Entrar riéndose y salir dejando un pequeño incendio

Ese es el secreto de la frase: no se limita a burlarse del matrimonio, sino de la forma en que la sociedad lo envuelve. Primero lo eleva. Luego lo pincha. La institución maravillosa acaba sonando a encierro. Y ahí aparece algo muy de Groucho: su capacidad para convertir una idea prestigiosa en algo de lo que cualquiera puede reírse sin necesidad de grandes explicaciones.

También ayuda que el dardo no haya envejecido mal. Décadas después, la frase sigue viva porque el matrimonio continúa moviéndose entre dos relatos: el ideal sentimental y la sensación, para muchos, de que toda estructura demasiado seria termina pesando. Groucho encontró ese punto exacto donde conviven el amor, la rutina, la presión social y el miedo al encierro. Lo comprimió en una línea y la dejó lista para sobrevivirle.

En eso consistía buena parte de su talento. No hacía humor largo ni necesitaba desarrollar tesis. Le bastaba una frase que pareciera ligera y en realidad llevara dentro una pequeña bomba. Por eso tantas de sus citas siguen circulando hoy: porque no solo hacen gracia, también retratan una forma de mirar el mundo. Una bastante escéptica, bastante libre y siempre dispuesta a burlarse de lo que los demás daban por sagrado.

Y quizá por eso esta sigue siendo una de las mejores. Porque no habla solo del matrimonio. Habla de cualquier promesa que suene demasiado perfecta. Habla de la distancia entre el ideal y la vida real. Y habla, sobre todo, de Groucho Marx haciendo lo que mejor sabía hacer: entrar riéndose y salir dejando un pequeño incendio.