El mito del 10% del cerebro: por qué es falso y por qué tanta gente sigue creyéndolo

Suena bien, vende esperanza y tiene algo de promesa secreta: imaginar que una persona vive usando solo el 10% de su cerebro y que, en algún momento, podría desbloquear el 90% restante. El problema es que esa historia no es cierta. No hay base científica para sostener que el ser humano use solo una décima parte del cerebro. Es uno de los neuromitos más repetidos de la cultura popular, pero sigue siendo eso: un mito.

La idea ha sobrevivido porque es irresistible. Convierte la inteligencia en una especie de tesoro oculto y sugiere que dentro de cada persona duerme un potencial extraordinario esperando a ser activado. Hollywood la ha explotado una y otra vez, y por eso mucha gente la recuerda como si fuera una verdad científica. Estamos ante una de las pseudociencias favoritas del cine.

Pero el cerebro real funciona de otra manera. Las técnicas de imagen cerebral, como la resonancia magnética funcional o el PET, muestran actividad en distintas áreas según la tarea que se esté realizando, y no existe ese supuesto 90% completamente inactivo esperando una orden mágica. Incluso cuando una persona duerme, el cerebro sigue trabajando.

Hay otra forma muy simple de verlo. Si de verdad hubiera enormes zonas inútiles, una lesión en muchas partes del cerebro no tendría apenas consecuencias. Ocurriría justo lo contrario de lo que se ve en neurología: daños pequeños en áreas concretas pueden afectar al habla, al movimiento, a la memoria o a la percepción. El propio Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS en sus siglas en inglés) explica que los hemisferios cerebrales controlan funciones distintas y que una lesión en un lado puede afectar al lado opuesto del cuerpo.

Además, el cerebro no se comporta como un órgano perezoso. Aunque representa una pequeña parte del peso corporal, consume una enorme cantidad de energía. El Centre for Educational Neuroscience recuerda que supone alrededor del 2% de la masa corporal y, aun así, gasta cerca del 20% de la energía del cuerpo. Cuesta creer que la evolución mantuviera un órgano tan caro para usar solo una décima parte.

Entonces, ¿de dónde salió la historia? No hay un único origen claro. Distintas revisiones apuntan a malentendidos, simplificaciones y frases sacadas de contexto que fueron creciendo con el tiempo. El MIT McGovern Institute señala que la idea de un cerebro casi dormido pertenece más al terreno de la fantasía que al de la ciencia, aunque su persistencia dice mucho sobre lo fácilmente que prosperan las explicaciones seductoras.

Y ahí está precisamente la clave de su éxito. El mito del 10% no se repite porque esté demostrado, sino porque resulta atractivo. Dice a la gente lo que mucha gente quiere oír: que casi todo está por descubrir dentro de uno mismo. La realidad es menos novelesca, pero bastante más interesante. No usamos solo una pequeña fracción del cerebro. Usamos distintas redes y regiones para funciones distintas, todo el tiempo, de formas complejas y cambiantes.

En el fondo, el verdadero giro no es que tengamos un 90% apagado. Es que el cerebro ya es extraordinario sin necesidad de ese truco. Y quizá por eso el mito sigue vivo: porque la ficción es más fácil de vender que una verdad mucho más impresionante.