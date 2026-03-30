El viejo refrán que resume media Semana Santa en una sola línea: “Quien quiera celeste, que le cueste”

No es un refrán suave ni complaciente. “Quien quiera celeste, que le cueste” tiene algo de aviso, algo de sermón y algo de verdad popular que ha sobrevivido siglos porque sigue funcionando. Su mensaje es directo: si alguien aspira a algo alto, deseable o trascendente, tendrá que pagar un precio en forma de esfuerzo, sacrificio o renuncia.

La fuerza del dicho está en esa palabra, celeste, que remite enseguida al cielo, a lo divino, a la salvación y a todo el imaginario cristiano de premio tras la prueba. Pero el refrán ha desbordado hace tiempo ese marco estrictamente religioso. Hoy sirve para casi todo: para hablar de trabajo, de amor, de estudios, de dinero o de cualquier meta que exija constancia. Por eso ha aguantado tan bien: porque mezcla raíz espiritual y utilidad cotidiana.

Encaja especialmente bien en el universo de la Semana Santa porque conecta con una idea central del cristianismo: no hay gloria sin pasión, ni resurrección sin cruz. En ese sentido, el refrán condensa en lenguaje popular una lógica muy antigua: antes del premio viene la carga. Antes de la luz, el sacrificio. Y antes de lo celeste, lo que cuesta.

También tiene algo muy propio de los refranes que se quedan. No argumenta, no explica y no se pierde en matices. Lanza una pequeña ley de la vida en una sola línea. Quien quiera algo valioso tendrá que esforzarse. Y si además ese algo tiene un aura moral o espiritual, más todavía. Ahí está su dureza, pero también su gancho.

Quizá por eso sigue circulando tanto. Porque en el fondo toca una intuición muy humana: desconfiamos de lo que llega demasiado fácil y tendemos a pensar que lo importante exige una prueba previa. “Quien quiera celeste, que le cueste” no promete éxito, pero sí impone una condición. Y esa condición, formulada en tono popular, sigue sonando tan clara como hace generaciones.